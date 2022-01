Siim Kallas kahtleb "Eesmärk 55" õigeaegses elluviimises

"Aasta 2030 on juba kaheksa aasta pärast, see on ju homme! Plaan on ju selline, et aastaks 2023-26 jõustada kõik need [paketis "Eesmärk 55" sisalduvat] 47 algatust, et siis nad mõjuksid ja 2030. aastaks saavutaks selle eesmärgi," rääkis Kallas kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast". "Mina oma muljete järgi Euroopa seadusandlikust protsessist ei kujuta ette, et see kõik nii kiiresti läheb," märkis ta.

Kallase sõnul ei tasu näha konflikti sellest, et ELAK ei ole veel kinnitanud valitsuses heaks kiidetud seisukohti. Ta selgitas, et pakett koosneb 47 erinevast algatusest, millest osa suhtes on ELAK oma heakskiidu andnud, teisi veel menetletakse. Kaks paketis sisalduvat algatust on juba EL-is seaduseks saanud.

"Nii et põhimõtteliselt ei ole mingit draamat, me ei räägi tervest paketist, see ei tulegi korraga otsustamisele," selgitas ta.

"See on hiiglaslik pakett, minu lähenemine on, et see ei ole kiirrong, kuhu me peame peale jooksma," rääkis ta ning juhtis tähelepanu, et Euroopa Komisjon esitas paketi tervikuna riikidele arutamiseks alles möödunud aasta 14. juulil.

Kallas ütles ka, et kardab seda, et mõni algatuses sisalduv ettepanek tehakse ära ülepeakaela ja pärast leitakse, et seda tuleks tagasi pöörata ja muuta.

"Aga ma ütleksin, et me oleme ju väga palju valitsuse seisukohti heaks kiitnud ELAK-is. Ma tervikuna tunnustan valitsuse seisukohti - need on niisugused nagu mina pean õigeks, et jätavad käed üsna vabaks, on üsna paindlikud, jättes võimaluse vaielda ja mitte 100 protsenti kohe hurraaga kõike heaks kiita. Nii et see, et asjale tuleb ratsionaalne läheneda ja see on ka valitsuse selge seisukoht," tõdes ta.