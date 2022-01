Stoltenberg: Bideni öeldu ei tähenda Venemaale rohelise tule näitamist

USA presidendi Joe Bideni öeldu, et Vene vägede "väike sissetung" Ukrainasse ei pruugi esile kutsuda lääne tõsist reageeringut, ei tähenda, et Venemaale oleks antud luba agressiooniks, ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

"Kindlasti mitte," vastas Stoltenberg CNN-ile antud intervjuus küsimusele, kas Bideni öeldu tähendab Venemaale rohelise tule näitamist sissetungiks Ukrainasse.

Stoltenberg lisas, et liitlased on tugevdanud toetust Ukrainale, arutades Venemaaga seotud sanktsioone ning kaalumas NATO üksuste kohaloleku suurendamist idapoolsetes NATO riikides. Stoltenbergi sõnul on Venemaale esitatud terve rida kutseid kohtumistele, et leida olukorrale poliitiline lahendus.

Ka Valge Maja on pärast Bideni väljaöeldut eitanud, et väikesemahuline Venemaa sissetung Ukrainasse tähendaks USA poolt nõrgemat vastukäiku, vahendas Reuters.