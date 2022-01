Tuvastatud gripijuhtumite arv kümnekordistus nädalaga

Sel nädalal on registreeritud 761 gripi juhtumit, mida on ligi kümme korda rohkem, kui eelmisel nädalal. Üheks registreeritud gripijuhtumite arvu kasvu põhjuseks peetakse seda, et koos koroonatestiga uuritakse alates esmaspäevast ka inimeste nakatumist gripi ja RS-viirusega.

"Arvestades koroonajuhtumite arvu, ei ole gripinakkustel nii suurt tähendust. Aga kui arvestada, et eelmisel nädalal tuvastati Eestis laboratoorselt 84 gripijuhtumit, siis on kasv olnud pea kümnekordne. See on märkimisväärne," ütles terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova Eesti Rahvusringhäälingu venekeelsetele raadiouudistele.

RS-viiruse juhtumeid tuvastati selle nädala viie päevaga 978.

Sadikova sõnul satub umbes üks protsent gripiga nakatunutest haiglasse. "Meie varasemate aastate kogemuse põhjal võib öelda, et kolm-neli kuud kestva gripihooaja vältel satub haiglasse keskmiselt 1500-2000 inimest," ütles ta.

Terviseameti esindaja sõnul on umbes pooled tuvastatud gripijuhtumid avastatud koolilastel. "Lapsed teevad koroonaviiruse antigeeni testi, saavad negatiivse tulemuse, lähevad kooli ning levitavad grippi ja RS-viirust. Kahjuks näitab meie mitmeaastane andmestik, et paari nädala pärast võime näha nakatumise kasvu eakate seas. Aga see on grupp, kes satub haiglasse, vajab intensiivravi ja kahjuks ka sureb sellesse haigusse," rääkis Sadikova.

Sadikova rõhutas, et jätkuva koroonapuhangu taustal on terviseameti eesmärk maksimaalselt isoleerida ka gripi ja RS-viirusega nakatunuid. "Nad peavad jääma koju. Ravimid gripi jaoks on olemas, aga need on ennekõike mõeldud riskigruppidele. Puhkus ja uni on suurepärased ravimid. Gripp võib ise viie kuni seitsme päeva pärast üle minna, kui organismi mitte koormata, ega sellega raskendada haiguse kulgu," selgitas ta.

Alates esmaspäevast saavad kõik, kellel on saatekiri avaliku testimise punkti, samast proovist kolm tulemust: lisaks koroonaviirusele ka A- või B-gripi ning RS-viiruse tulemuse. Analüüsid tehakse ühest proovimaterjalist korraga, proovivõtt ja proovi andmise võimalused jäävad samaks, teatas terviseamet.

Analüüside tulemused saab samaaegselt, keskmiselt 24 tunni jooksul pärast proovi andmist.

Respiratoor-süntsütiaalne viirusnakkuse (RSV) haigusnähud on sarnased muude gripitaoliste ägedate ülemiste hingamisteede viirusnakkustega, selgub terviseameti infomaterjalidest. RS-viirus on ohtlik eelkõige kuni nelja-aastastele lastele ning eakatele, kelle on muid kroonilisi haigusi. Nendel võib viirus esile kutsuda raskekujulise kopsupõletiku.