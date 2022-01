Järva vallas algab esmaspäeval eesti kirjanduse pidunädal

Esmaspäeval algab eesti kirjanduse pidunädal Järva vallas, kus saavad kokku kirjanikud, kriitikud, õpetajad, õpilased, lugejad ja raamatukoguhoidjad ning needki, kes seni on arvanud, et kirjandus neid ei huvita.

Esmaspäevast pühapäevani kestva esimese eesti kirjanduse pidunädala sündmused toimuvad Tammsaare muuseumis Vargamäel, aga samuti Järva valla paljudes rahva- ja koolimajades, muuseumides ja lasteaedades.

"Minu jaoks on kõige olulisem sündmus neljapäeval toimuv konverents, kuhu me ootame kirjandusteadlasi, õpetajaid, uurijaid, kes räägivad rohkem eesti kirjanduse hetkeseisust, kui olulised on Eesti kirjandusklassikud," ütles Vargamäel asuva Tammsaare muuseumi juhataja Reelika Räim.

Kirjanduslik oaas, see on meelelahutuslik päev, mis toimub laupäeval, algab rahvamatkaga ja edasi suundub Albu rahvamajja, kus toimuvad kontserdid, kohtumised kirjanikega.

"Lasteaedadest ja koolidest rääkides toimuvad karnevalid, diskoõhtud, kus lapsed kehastavad oma eesti kirjanduse lemmiktegelaseks – Sipsikuks, Lotteks, nagu ikka. Raamatukogudes on loomulikult kohtumised kirjanikega. Võime välja tuua väga populaarsed kirjanikud: Ain Kütt, Justin Petrone, Pamela Maran, Igor Kotjuh ja Tõnu Õnnepalu," rääkis Järva vallaraamatukogu direktor Karmen Velitschinsky.

Eesti kirjanduse pidunädala patroon Rein Veidemann ütles, et loodetavasti saab Järva valla algatusest traditsioon, mis igal aastal kulmineerub Tammsaare kirjanduspreemia üleandmisega kirjaniku sünniaastapäeval 30. jaanuaril, eesti kirjanduse päeval.

"Eelnõu on riigikogu kultuurikomisjonile üle antud. Ja kõigi märkide järgi peaks vastu võetamagi kas just nüüd sellel kuul, aga igatahes lähiajal. Ja riigikogus paistab olevat tõepoolest üksjagu üksmeelt, kui mitte vaimustust, et Eesti riik saab endale järjekordse kultuurilise tähtpäeva koos lippude lehvitamisega," lausus Veidemann.