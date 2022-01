Hiina sõjalennukid sisenesid Taiwani õhukaitsetsooni

Taiwani sõjavägi andis raadio teel hoiatusi ja pani lahinguvalmis õhutõrje raketisüsteemid, vahendas CNN ministeeriumi teadet.

Tegu oli selle aasta suurima Hiina õhumissiooniga Taiwani piiril. Seni suurim toimus mullu oktoobris, kui ADIZi sisenes 56 Hiina sõjalennukit.

ADIZ on ala väljaspool riigi territooriumi ja riiklikku õhuruumi. Siiski tuvastatakse seal välisriikide õhusõidukeid, mida jälgitakse ja kontrollitakse riigi julgeoleku huvides. Tehniliselt on tegemist rahvusvahelise õhuruumiga. Hiina on sarnaseid õhumissioone Taiwani lähedal ka varem teinud.

Hiina armee lennud toimusid pärast laupäevast USA ja Jaapani merevägede jõudemonstratsiooni Filipiini merel. Õppusel osales kaks USA mereväe lennukikandjat, kaks dessantlaeva, kaks ristlejad ja viis hävitajat, lisaks Jaapani väike lennukikandja. USA mereväe teatel harjutasid sõjalaevad India ja Vaikse ookeani piirkonna vabana ja avatuna hoidmist ning kaitsmist.

Taiwan on üle aasta kurtnud Hiina õhuväe lendude üle, mis toimuvad saare lähedal.

Taiwan on de facto iseseisev alates 1949. aastast, kuid Hiina näeb seda enda provintsina ja on lubanud selle vajadusel jõuga tagasi võtta.