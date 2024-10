Hiina õppused Taiwani lähistel tõstavad piirkonnas pingeid

Hiina relvajõud alustasid esmaspäeval Taiwani lähedal sõjaväeõppuste uut vooru, öeldes, et nendega soovitakse hoiatada saareriiki iseseisvusele suunatud sammude eest. Hiina õppused suurendasid piirkonnas pingeid ning pälvisid Taipei ja USA valitsuse hukkamõistu.

Demokraatlikult juhitud Taiwan, mida Hiina peab oma territooriumiks, oli tõstnud oma valmisolekut pärast president Lai Ching-te eelmisel nädalal riigipüha puhul peetud kõnet, mille Peking mõistis hukka, kuna Lai ütles, et Hiinal pole õigust Taiwani esindada.

Hiina sõjaväe idapoolse väegrupeeringu juhtkonna teatel toimuvad õppused "Joint Sword-2024B" Taiwani väinas ning Taiwanist põhja-, lõuna- ja idapoolsetes piirkondades.

"Õppus on karm hoiatus Taiwani iseseisvusjõudude separatistlike tegude eest. See on seaduslik ja vajalik operatsioon riigi suveräänsuse ja rahvusliku ühtsuse kaitsmiseks," seisis Hiina armee avalduses, mis tehti nii hiina kui inglise keeles. Teates ei öeldud, millal õppused lõppevad.

Hiina armee avaldas kaardi, millel on näidatud üheksa piirkonda Taiwani ümbruses, kus õppused toimuvad – kaks saare idarannikul, kolm läänerannikul, üks põhja pool ja kolm Taiwani kontrolli all olevate saarte ümbruses Hiina ranniku kõrval.

Hiina laevad ja lennukid lähenevad eri suundadest Taiwani vahetusse lähedusse, keskendudes mere- ja õhulahinguvalmidusele, peamiste sadamate ja alade blokeerimisele, mere- ja maapealsete sihtmärkide ründamisele ning üldise üleoleku haaramisele, teatas väejuhatus.

Hiina ei teatanud siiski lahinglaskmistest ega ka lennukite sisenemisest Taiwani kontrollitavasse õhuruumi. 2022. aastal, veidi pärast seda, kui toonane USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi külastas Taiwanit, tulistas Hiina üle saare rakette.

Taiwani kaitseministeerium ja rannavalve teatasid, et on seadnud oma väed valmisolekusse, ametnike sõnul kogunes esmaspäeval president Lai juhtimisel riiklik julgeolekunõukogu, et olukorda arutada.

Taiwani julgeolekunõukogu peasekretär Joseph Wu ütles, et Hiina on president Lai hea tahte sõnumit ignoreerinud. "Sõjalise jõu kasutamine teiste riikide ähvardamiseks on vastuolus ÜRO põhikirja mõttega lahendada vaidlused rahumeelselt," ütles ta Taipeis ajakirjanikele.

Taiwani Hiina-poliitikat kujundav mandri-asjade nõukogu ütles, et Hiina viimased sõjaväeõppused ja keeldumine välistada jõu kasutamine on räiged provokatsioonid, mis kahjustavad tõsiselt piirkondlikku rahu ja stabiilsust.

Taiwani presidendi kantselei ütles oma avalduses, et Hiina peaks arvestama Hiina Vabariigi, mis on Taiwani ametlik nimi, olemasoluga ning austama Taiwani rahva valikut vaba ja demokraatliku eluviisi kasuks. Peking peaks hoiduma sõjalistest provokatsioonidest, mis häiriksid rahu ja stabiilsust regioonis ning ohustaksid Taiwani demokraatlikke vabadusi, seisis avalduses.

Washingtonis teatasid USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ametnikud, et nad jälgivad Hiina korraldatud õppusi ja et õppustel pole pärast Lai kõnet mingit õigustust.

"Kutsume Hiina Rahvavabariiki üles tegutsema vaoshoitult ja vältima mis tahes edasisi tegevusi, mis võivad kahjustada rahu ja stabiilsust kogu Taiwani väinas ja kogu piirkonnas laiemalt, mis on piirkonna rahu ja õitsengu jaoks oluline ning rahvusvahelise mõjuga," märkis USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller.

Reutersiga rääkinud anonüümsust palunud Taiwani kõrge julgeolekuametnik ütles, et Hiina blokeerib saare põhja- ja lõunaosas asuvaid sadamaid ja rahvusvahelisi laevateid ning tõrjub võõrvägede saabumist piirkonda.

Taiwan teatas pühapäeval Hiina lennukikandjarühmast, mis seilab saare lõunaossa läbi strateegilise Bashi kanali, mis eraldab Taiwani Filipiinidest ja ühendab Lõuna-Hiina merd Vaikse ookeaniga.

Hiina riigimeedia on alates neljapäevast avaldanud rida lugusid ja kommentaare, kus Lai kõnet taunitakse, ning pühapäeval avaldas Hiina idapiirkonna väekoondise juhatus video, milles öeldakse, et on valmistunud lahinguks.

Hiina armeeajaleht kirjutas esmaspäeval, et "need, kes mängivad tulega, saavad põletada!" "Seni, kuni "Taiwani iseseisvumise" provokatsioonid jätkuvad, ei lõpe Hiina armee tegevus riikliku suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmisel," rõhutas leht.

Hiina pidas maikuus vahetult pärast Lai ametisseastumist Taiwani ümbruses kaks päeva õppust "Joint Sword-2024A", öeldes, et see on karistuseks tema inauguratsioonikõnes esitatud separatistliku sisu eest.

Lai on korduvalt pakkunud Hiinale kõnelusi, kuid Peking on need tagasi lükatud. Lai ütles, et ainult Taiwani inimesed saavad oma tuleviku üle otsustada ja lükkas tagasi Pekingi taotlused saareriigi suveräänsusele.