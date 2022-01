Põlva Jakobi kooli koduõppe suunal õpib õpilasi 39 omavalitsusest

Põlva Jakobi kooli koduõppe suunal õpib õpilasi Eesti 39 omavalitsusest. Paljude vanemate võimalus töötada kodus annab neile aega last õppimisel juhendada, ütles ERR-ile Põlva Jakobi kooli direktor Tarvo Siilaberg.

"Vanematel on tekkinud uuelaadsed töötamise võimalused, ma mõtlen kodus töötamise näol ja seetõttu tekib ka võimalus kaaluda seda, et lapski saab koju jääda haridust omandama, aga eelkõige on põhjuseks mõistagi vanema soov ise osaleda lapse haridusteel enam kui tavaõpe seda võimaldaks," rääkis Siilaberg. "On ka üks osa peresid, kes on distantsõppe kogemuse varal leidnud, et nad on selleks võimelised ja see mõjub lapsele hästi ja nende jaoks see töötab."

Erinevalt distantsõppest on koduõppel oleva õpilase vanemad teadlikult võtnud vastutuse ise osaleda lapse hariduse omandamisel.

Koduõppel õppivate laste jaoks on loodud erinevaid võimalusi osaleda huviringides võis eakaaslastega suhelda, kinnitas Jakobi kooli koduõppe osakonna juhtivkoordinaator Kadi Künnapuu.

"Koduõppijad noored on väga head suhtlejad ja nad saavad täpselt sellises mahus ja täpselt sellisel viisil suhtlemist harjutada nagu neile sobib, nagu neile on sellel hetkel vajalik. Igasugused huviringid, meie perepäevadel osalemised," loetles Künnapuu. "Sotsiaalmeedias on meil selline kinnine grupp, kus nad saavad teineteisega kontakti võtta ja otsida kohti ja viise, kuidas kokku saada, koos õppida või lihtsalt koos suhtlemas käia."

Jakobi kooli koduõppe suunal õpib lapsi ka väljapoolt Eestit. Keenias elav Kadri Humal-Ayal ütles, tema jaoks on oluline, et tema 8. klassis käiv tütar saaks õppida eesti keeles.

"Minu arvamuse kohaselt Keenia haridus ei ole väga tugev ja teisest küljest on minu jaoks tähtis, et minu laps jätkuvalt parandaks oma eesti keele oskust. Lapsel on õigus emakeelele," ütles ta. "Lapsele peab võimaldama oma emakeele õppimist ja teha seda läbi igapäevase õppimise on minu meelest üks kõige paremaid variante."