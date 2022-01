Scholz: Saksamaa ei saada sõjatsooni relvi ajaloolistel põhjustel

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz kaitses Saksamaad kriitika eest, mis neid on tabanud seoses keeldumisega relvaabi andmisest surve all Ukrainale. Saksamaa ei ole tema sõnul relvi sõjatsooni saatnud ajaloolistel põhjustel, Ukrainat aitavad nad aga majanduslikult.

Saksamaa liidukantsler ja Prantsusmaa president arutasid julgeolekukriisi teisipäeval Berliinis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muuhulgas seisab Saksamaa loa taga ka Eesti relvaabi Ukrainale. Saksamaa kaitseministeerium ütles rahvusringhäälingule, et Eesti taotlus on menetluses.

"Sellegipoolest oleme me teinud väga palju selleks, et toetada Ukraina majanduse ja demokraatia arengut, seda ka rahaliselt meie võimaluste piirides ja lähtuvalt rahvusvahelisest kohustustest. Ja seda me ka jätkame," sõnas Scholz.