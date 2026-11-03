Otse kell 14:15: riigikaitse nõukogu pressikonverents

President Ülle Madise kutsel koguneb teisipäeva keskpäeval esimene korraline riigikaitse nõukogu, et arutada riigikaitse arengukava. Kell 14.15 toimub Rüütelkonna hoones pressikonverents, mida saab vaadata otsepildis ERR-i portaalist.

Riigikaitse Nõukogu on nõuandev organ presidendi juures. Selle koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.