Kliimamuutused ohustavad talispordi tulevikku

Pekingi mängud, mis algavad 4. veebruaril, on esimesed taliolümpiamängud, kus kasutatakse peaaegu sajaprotsendiliselt kunstlund, suusaradadel töötab enam kui 400 lumekahurit.

"See pole mitte ainult energia- ja veemahukas, kasutades sulamise aeglustamiseks sageli kemikaale, vaid annab ka pinna, mis paljude võistlejate sõnul on ettearvamatu ja potentsiaalselt ohtlik," seisis Inglismaa Loughborough ülikooli spordiökoloogia rühma teadlaste aruandes.

Looduslikult kuivas kliimas asuvad kaks linna, Peking ja Zhangjiakou, võivad uuringu kohaselt kasutada hinnanguliselt 151 miljonit liitrit keemiliselt töödeldud vett, mida lumemasinatega külmutatakse.

Kuigi Hiina väidab, et kasutab lume valmistamisel ainult looduslikke sademeid ja ringlusse võetud vett, on olnud muret, et vee kõrge tarbimine avaldab täiendavat survet piirkonna niigi nappidele ressurssidele.

Looduslikku lund on mõnes piirkonnas üha vähem ja kliimamuutuste tõttu väheneb ka lume valmistamiseks kasutatava vee kättesaadavus, mis seab ülemaailmse lumesporditööstuse ohtu.

"Ebatavalised ja heitlikud lumeolud ning madalamal asuvate suusakuurortide lume kiire sulamine on nüüd juba normiks," öeldakse uuringus.

"Risk on selge: inimtekkeline soojenemine ohustab talispordi pikaajalist tulevikku. Samuti vähendab see taliolümpiamängude jaoks klimaatiliselt sobivate toimumispaikade arvu," seisab raportis.

Alates 1924. aasta Chamonix talimängudest on teadlaste hinnangul 2050. aastaks vaid kümnes "sobiv kliima" ja loomulik lumesaju tase sündmuse korraldamiseks. Tänaseni on talimänge korraldatud 21 paigas.

Chamonix on "kõrge riskiga" koos Norra, Prantsusmaa ja Austria suusakeskustega, samas kui Vancouveri, Sotši ja Squaw Valley'd USA-s peetakse "ebausaldusväärseteks".