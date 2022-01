Riik soovib kaubaveo suunata maanteedelt raudteele

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailani sõnul on kaubaveo suunamine maanteedelt raudteele nii Euroopa Liidu kui ka Eesti riigi eesmärk.

"Ega ei ole välistatud, et maksukoormus raskeveokitele maanteedel suureneb. See on ka tegelikult loogiline. Just selles kontekstis – raudtee kui rohetransport. Ma arvan, et need diskusioonid, kus on vaja teha valusamaid maksuotsuseid, hakkavad poliitikutele aina enam lähemale tulema," rääkis Gailan ERR-ile.

Seda, et taristu kasutustasud maanteedel ja raudteel peaksid olema õiglasemad, leiab ka Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

"Maanteevedaja maksab oma kuludest 1 protsent ja meie maksame raudteel liikudes 20 protsenti. See puudutab konkreetselt Eesti-sisest vedu," märkis Toomsalu.

Ka transpordiekspert Hannes Luts tõdes, et veoautodega kaubavedajad ei maksa kinni isegi poolt kulu, mida nad teede koormamisega põhjustavad.

"Veokitele kehtestatud teekasutus tasu on täiesti olematu. See ei ole tõsiseltvõetav summa. Teaduslikult on ära tõestatud, et kõrge teljekoormusega sõidukite negatiivne mõju teekatetel on eksponentsiaalselt kasvav, mida suurem on teljekoormus. Julgelt võib öelda, et kogu meie teedevõrgustiku kulumisest kõvasti üle poole põhjustavad veokid," rääkis Luts.

Praegu veel konkreetseid maksupoliitika muudatusi plaanis ei ole.

Operail jõudis kasumisse

Operaili multimoduaalne kaubaveoteenus jõudis eelmise aastaga kasumisse.

Multimoduaalne kaubavedu tähendab, et selmet näiteks veoautoga Lõuna-Eestist Muugale sõita, tuuakse kaup kõigepealt Tartu ja laetakse rongile. Rong sõidab siis Tartust edasi sadamasse. Operaili juhatuse esimees Toomsalu selgitab, et nii ei kulutata veoautodega maanteid ning rongid toodavad ka vähem heidet.

"2020. aastal vedasime kokku umbes 130 000 tonni kaupa raudtee peal ehk 5700 konteinerit. 2021. aastal vedasime juba 7800 konteinerit, mis on on 47 protsenti rohkem kui 2020. aastal," rääkis Toomsalu.

Selle arvelt jäi ära 16 000 veoauto sõitu. Kahe aasta eest alustas Operail teenuse pakkumist miinusega. Möödunud aastal tasus selline vedu ennast juba ära.