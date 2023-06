Ministeerium plaanib veokite teekasutustasu tõsta

Prantsuse kontserni Samat kuuluv Haanpaa veab ettevõetele üle Euroopa vedelaid kemikaale. Haanpaa juht Tiit Parik viitas, et autovedajad juba tasuvad raskeveokimaksu.

"Seda tasu tuleb maksta kvartaalselt olenemata sellest, kas masinad on Eestis või ei ole Eestis ehk osutavad teenust väljaspool Eestit. Ja nende summad praegu kaheteljelisele vedajale, kolmeteljelisele haagisele ulatuvad üle 500 euro, need on päris kõrged summad," selgitas Parik.

Veel maksavad raskeveokid teekasutustasu. Nüüd on aga majandusministeerium esitanud kooskõlastusringile eelnõu uute teekasutustasu määradega.

"Need mõtted, et saastaja maksab, on ka autovedajate poolt täiesti teretulnud. Eeldusel muidugi see, et need firmad, kes on teinud investeeringuid Euro 6 masinatesse, uutesse, vähemsaastavatesse masinatesse ei peaks rohkem maksma hakkama. Aga jah, kellel on vanad masinad, mis saastavad, mis on rasked, mis on pikad, nemad peaksid tõesti ja võiksid rohkem maksta," kommenteeris Parik.

Uus kord hakkab kehtima 2026. aastast. Kui palju maksta tuleb, sõltub massist, telgedest, haagistest ja EURO-heitgaasiklassist. Kõige saastavamate ehk 0-2 EURO-klassi kuuluvatel autodel maksab päevapilet praegu 12 eurot, tulevikus aga 40 eurot.

"Kõige rohkem tõusevad meil ühe päeva piletid, seal on saastavate veokite tasumäärade tõus kordades. Aastatasu määr tõuseb üle 50 protsendi, vähem saastavatele veokitele on aasta tasumäära tõus umbes kümme protsenti ja heitmeta veokitele esimesed paar aastat on tasumäär null," selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter.

Ministeerium usub, et veohindu ei tohiks uus kord eriti mõjutada. Maksulaekumine suureneb, kuid eesmärk on ikkagi autoparki noorendada, ütles Tatter.

"Arvestuslikult võiks riigieelarvesse laekuda rohkem maksutulu suurusjärgus 12 miljonit eurot, see on esimestel aastatel. Aga need nii-öelda kõrgemad maksumäärad just saastavale veokile eeldavad seda, et soetatakse rohkem energiatõhusaid veokeid, siis edaspidi CO2 mõju väheneb ja ka tulud selle võrra vähenevad," rääkis Tatter.