TTJA tõstis Eesti Raudtee kasutustasusid

Kui Eesti Raudtee 2022.-2023. aasta põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu oli 0,73 eurot rongile ühe kilomeetri läbimise kohta, siis 2023.-2024. aasta perioodil on sama tasu 0,76 eurot. Brutotonn/km kohta kasvab kasutustasu praeguselt 0,00303 eurolt 0,00314 euroni.

Eesti Raudteele kehtiv lisatasu siseriiklikule reisijateveoteenusele on uuel perioodil 1,27 eurot rong/km kohta või 0,00427 eurot brutotonn/km kohta. Praegu kehtival arvestusperioodil on need vastavalt 1,01 eurot ja 0,00354 eurot.

Edelaraudtee raudteeinfrastruktuuri juurdepääsu tagava põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu oleks uuel perioodil 0,00807 eurot brutotonn/km kohta. Praegu kehtiv hind on 0,00909 eurot.

Edelaraudtee lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisijateveoteenusele on järgmisel perioodil 8,38 eurot rong/km kohta, praegu on see 8,46 eurot.

AS Eesti Raudtee on riigile kuuluv ettevõte, mis haldab enamust Eesti raudteetaristust, kokku 1219 kilomeetri ulatuses, 61 jaama ja 133 reisijate ooteplatvormi.

Edelaraudtee AS on raudteeinfrastruktuuri ettevõte, mis haldab umbes 222 kilomeetrit peateed (Tallinn-Lelle-Pärnu 138 km, Lelle-Türi-Viljandi 79 km, Liiva-Ülemiste 5 km) ja 11 raudteejaama (Tallinn-Väike, Liiva, Kiisa, Kohila, Rapla, Lelle, Tootsi, Pärnu, Türi, Võhma ja Viljandi) ning 21 reisiplatvormi väljaspool jaama. Liiva, Kohila, Rapla, Tootsi, Pärnu, Türi, Võhma ja Viljandi on kaubajaamad.

Raudteetasude tõstmine võib olla aluseks rongipiletite hinna tõstmiseks.