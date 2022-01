Kallas: kiirteste praegu tagasi tuua ei saa

"Teadusnõukoda tegi väga põhjaliku analüüsi ja tõi väga põhjalikud argumendid. Nende soovitus, sealhulgas mida toetas terviseamet, oli see, et kiirteste praegu tagasi tuua ei saa," ütles Kallas riigikogu infotunnis.

Kallase sõnul on Eestis praegu nakatumise hiidlaine, mis on tõusuteel. "Me ei ole seda tippu veel saavutanud. Haiglates on meil endiselt vaktsineerimata inimesed, üle 80 protsendi inimestest, kes on haiglas ja raskelt haiged, on vaktsineerimata inimesed," rääkis Kallas.

"Kiirtest ei kaitse mitte kedagi nakatumise eest. Kiirtest näitab, kas sa sellel hetkel kannad viirust või ei kanna. Aga raskelt haigeks võivad jääda just vaktsineerimata inimesed. Nii nagu ka eelmine valitsus, nii ka see valitsus tahab tugineda teadusele ja teaduslikele andmetele ja oma otsuseid sellest lähtuvalt teha," ütles Kallas.

Kallase sõnul on ka tema isiklik seisukoht kuulata selles kohas teadlasi ja hakata piiranguid leevendama järk-järgult siis, kui nakatumise laine hakkab leevenema.