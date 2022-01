Lääne prefektuuriga liitus kahekuune tulevane patrullkoer

Otto on tõeline tulesäde ja sinnamaani, kui temast kuulekas politseikoer saab, läheb veel aega. Praegu on ikkagi kutsikapõli ja siin tuleb kõigega, mis ette juhtub, tutvust teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koerajuht Matis Juuremaa ütles, et koerad on talle alati meeldinud, aga koera pole tal olnud. Nüüd otsustas ta koerajuhiks hakata, sest siis on võimalik nii tööl kui ka kodus koeraga koos olla. Muidu on kahju looma päevaks üksi koju jätta.

"Õpin koos koeraga. Nüüd siis alles hakkame. Kui ta natukene vanemaks saab, siis me läheme temaga kooli - koertekooli, kutsikakooli. Õpime siis erinevaid oskusi ja kuidas me töös saaksime hakkama. Temast saab patrullkoer, et ta oskaks ilusasti jälge ajada, kuulaks minu käsklusi ja aitaks ka inimesi otsida, kui vaja on, või mingeid esemeid," selgitas Juuremaa.

Lääne prefektuuris on kokku üheksa teenistuskoera: Pärnus viis, Saaremaal kaks, Haapsalus ja Hiiumaal üks koer.

"Nende töö ongi koolitus ja meie ametnike abistamine erinevate situatsioonide lahendamisel," rääkis Lääne prefektuuri vanemkoerajuht Silvar Rattas.

Tema sõnul koer distsiplineerib kurikaelu. "Ei ole meie eesmärk kedagi hirmutada, aga teenistuskoerad distsiplineerivad," sõnas ta.

Ja päris otsest abi on teenistuskoertest ka. Alles sügisel sai politseikoer Pärnus kätte patrulli eest ära jooksnud mehe.