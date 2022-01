Spotify eemaldab Neil Youngi muusika tema enda nõudmisel

Teisipäeval ilmus muusik Neil Youngi koduleheküljele avalik kiri, kus ta nõudis, et tema muusika võetaks Spotifyst maha, sest platvormil levitab valeinformatsiooni populaarne saatejuht Joe Rogan.

"Ma teen seda sellepärast, et Spotify levitab vaktsiinide kohta valeinfot ja võib nii põhjustada seda infot uskuvate inimeste surma," kirjutas Young pöördumises oma mänedžerile ja plaadifirmale. Ta täpsustas, et otsus on ajendatud saatest "Joe Rogan Experience", mis on Spotify kõige populaarsem podcast ja üks maailma kuulatavamaid saateid.

Spotify kõneisik kinnitas kolmapäeval väljaandele Hollywood Reporter, et platvotmilt võetakse Neil Youngi muusika maha.

Rogan sõlmis 2020. aastal Spotifyga 100 miljoni dollari suuruse lepingu, millega platvorm sai ainuõiguse tema saadet mängida. Youngi sõnul kuulab Rogani podcast'i ühte osa 11 miljonit inimest ja seega on sel tohutu mõju. "Spotify vastutab oma platvormil valeinfo levimise eest, kuid praegu neil puuduvad selle kohta reeglid," ütles Young.

Samal teemal pöördusid detsembris Spotify poole 270 arsti, teadlast ja meditsiinitöötajat, paludes platvormil kehtestada valeinformatsiooniga tegelemise kord. Avalikule kirjale allkirjutanud väljendasid muret sellepärast, et Rogan on juba pikemat aega levitanud eksitavat infot koroonapandeemia kohta.

Spotify teatas, et tahab hoida oma platvormil tasakaalu nii kuulajate ohutuse kui ka loojate vabaduse vahel. "Meil on paigas väga täpsed sisureeglid ja oleme koroonapandeemia algusest eemaldanud üle 20 000 podcast'i osa, mis on Covidiga seotud," ütles ettevõtte kõneisik ja väljendas kahetsust Youngi otsuse pärast.