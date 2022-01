Koroonatõendite kehtivusaeg alaealistel pikeneb 15 kuule

Valitsus otsustas neljapäeval, et alaealistele väljastatud vaktsineerimistõendite kehtivusaeg pikeneb riigisiseses kasutuses seniselt üheksalt kuult 15 kuule.

"Otsustasime täna valitsuses ära juba varem välja lubatu, et pikendame Covid-tõendeid alaealistel 15 kuu peale ehk kuue kuu võrra," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik valitsuse pressikonverentsil.

Euroopa Liidus on kokku lepitud, et üldine Covid-tõend reisimisel kehtib üheksa kuud, aga igal riigil on siseriiklikult võimalik selles erisusi teha, selgitas Kiik.

"Alaealiste puhul tundus see ainumõistlik, kuna alaealistele tõhustusdooside müügiluba pole täna väljastatud. Ja kindlasti ei ole mingis mõttes õigustatud nõuda tõhustusdoosi olukorras, kus selleks ei ole vastavat müügiluba," tõdes Kiik.

Tema sõnul annab pikendamise otsus valitsusele aega rahulikult arutada, mis saab üldse olema Covid-tõendi edasine kasutamine eeskätt alaealiste puhul, aga ka laiemalt ühiskonnas. Samas annab see lastele ja lapsevanematele kindlustunde, et neil ei teki riigisiseselt takistusi üritustel ja tegevustes osalemises, lisas minister.