Läti valitsus muutis koroonatestimise põhimõtteid

Lätlased on eestlastega võrreldes olnud kogu koroonaajal usinamad testijad – kolmapäeval võeti 26 000 proovi, millest nakkusega oli üle 9000. Ometi lisandub omikroni tõttu tõbiseid nii palju, et Riias ja teistes suuremates linnades on tekkinud PCR-testi andmiseks pikad järjekorrad. Ka arstide kinnitusel võiks nüüd antigeeniteste rohkem usaldada.

"Haigestumise kinnitamiseks piisab antigeenitestist. Sellega saab ka lõpetada karantiiniaja ja 60 päeva jooksul pole vaja teha tavapäraseid skriiningteste," ütles Läti riigikantselei direktor Janis Citskovskis.

Koroonapassi kehtivus peatub nakkusega antigeenitesti järel nüüd lühemaks ajaks – nädalaks, varem oli see periood 10 päeva. Küll aga pole antigeenitestist koroonapassi saamiseks kasu neil, kes pole vaktsineeritud – siis on läbipõdemise tõendamiseks vaja endiselt PCR-testi.

"Siin-seal, ka teistes riikides kuuleme ettepanekuid, et antigeenitesti alusel võiks saada koroonapassi, kuid sellega ei saa nõustuda. Sel pole mingit alust, ka teaduslikku põhjendust. Euroopa Liidu regulatsioonid, millel põhinevad rahvusvahelised sertifikaadid, näevad ette, et nende väljastamise teaduslik ja ka juriidiline eeldus on laboris tehtud PCR-test," lausus Läti terviseminister Daniels Pavluts.

Roheliste ja punaste tsoonide kaotamist ei kaaluta aga Lätis enne, kui praegune haigestumise tõus vaibub. Eriolukord kestab Lätis veebruari lõpuni ja seni tuleb avalikes siseruumides kanda vaid meditsiinilisi maske või vähemalt FFP 2 tugevusega respiraatoreid. Samas ei kavandata ka uusi piiranguid.

"Selle koroonaviiruse laine ajal saab end kõige paremini kaitsta igaüks ise. Pole vaja, et valitsus käsiks midagi kinni panna – minu meelest pole see enam õige lahendus. Kuid lahendus on vaktsineerida, kanda maski ja testida," ütles Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Läti terviseminister teatas neljapäeval, et tõenäoliselt märtsist jõustuvat uut piiranguvabamat elukorraldust asutakse juba ette valmistama. Dirigendid juba muretsevad, et kui märtsist amatöörkollektiivid proove tegema hakata ei saa, ei õnnestu tuleval aastal ka laulupidu korraldada.