Lukašenko sõnul ähvardab Valgevenet ja Venemaad otsene agressioonioht

Kui sõda peaks puhkema, seisab Valgevene Lukašenko sõnul oma kodumaa kaitsel. Režiimijuhi sõnul on vajadusel valmis appi tulema ka sajad tuhanded Venemaa sõdurid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui Valgevene vastu pannakse toime otsene agressioon, kui puhkeb kuum sõda, siis me tõuseme kõik nagu üks mees kaitsma oma maid ja kodumaad, ka need, kes seda ei taha. Ja teisel juhul oleksime sõjaga seotud, kui meie liitlast Venemaad rünnataks. See on meie kui liitlaste kohustus," rääkis ta.