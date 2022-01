Ukraina piirivalve ERR-ile: nn Donetski Rahvavabariik piirab kontakte Ukrainaga

Ukraina piirivalve sõnul teeb isehakanud Donetski Rahvavabariik kõike selleks, et piirata oma elanike kontakte Ukrainaga. "Aktuaalse kaamera" reporter Anton Aleksejev käis Ida-Ukrainas uurimas, kui tihe üiiriületus nn Donetski Rahvavabariigi ja Ukraina vahelises kontrollpunktis õigupoolest on.

Ukraina piirivalve kontrollpunkt "Novotroitske" on avatud iga päev, aga kontrolljoont nii-nimetatud Donetski Rahvavabariigi poolt võib ületada ainult kahel päeval nädalas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erinevalt kontrollpunktist "Stanitsa Luhanska" Luhanski oblastis, valitseb Donetski oblasti kontrollpunktis "Novotroitske" põhimõtteliselt tühjus. Tundub, et nn Donetski Rahvavabariik teeb kõike, et vähendada oma elanike kontakte Ukrainaga.

"Aastal 2021. oli mitmeid juhtumeid, kui nn Donetski Rahvavabariik piiras noorte liikumist üle kontrolljoone Ukrainasse täpselt samal ajal, kui toimusid vastuvõtukatsed Ukraina ülikoolidesse. "Aktuaalne kaamera" rääkis nendega, kes kontrolljoont ületavad ja sai teada, et okupatsioonivõimud ei andnud luba just noortele," ütles 1. piirivalvesalga pressiohvitser Natalia Vassilenko.

Harkivi ülikooli tudengil Zojal on vedanud, ta juba õpib Harkivi ülikoolis. Donetskis käis ta vanemate juures ja viibis tunnustamata rahvavabariigis kuu aega. Kuidas siis elavad inimesed Donetskis?

"Komandanditund kehtib sõja algusest saadik. Tundub, et viimase poole aasta jooksul ei kehti see nädalavahetustel ehk reedeti ja laupäeviti. Ülejäänud päevadel on nii nagu varem – komandanditund algab kell 23.00. Kui peale seda oled väljas, siis võid saada karistuseks mõned päevad aresti, trahvi või ühiskondlikult kasuliku töö tunde," rääkis Zoja.

Donetski elanik Alla tuli Kiievi kontrolli all olevale territooriumile, et Ukraina pensioni saada. Lisaks saab ta Donetskist veel ühe pensioni – vene rublades.

"Seal saan ma 8000 rubla oma mehe eest. Ukrainas mul on praegu 2800. Ravimite ostmiseks piisab," ütles Alla. Kokku on see umbes 180 eurot.

Kohalikke häirivad aga erinevad jutud võimalikust sõjast.

"Me kuuleme neid uudiseid ja see hirmutab meid. Aga me ei usu enam sellesse. Loodame, et kõik läheb hästi. Üleval istuvad ju ometi targad inimesed, nad peavad kokku leppima. Sõda pole küll vaja," ütles Alla.



Zoja sõnul üritab Donetski televisioon pidevalt Ukrainast vaenlase kuvandit luua. "Räägitakse pidevalt, et Ukraina on meie vaenlane, et me peame teda vihkama, et Venemaa päästab meid. Ukraina ründab ja siis Venemaa päästab. See on ainus asi, mis pidevalt telekast tuleb," lausus Zoja.