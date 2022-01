Valitsus hakkab uuel nädalal piirangute leevendamist arutama

Nii Keskerakonda kuuluv tervise- ja tööminister Tanel Kik kui ka reformierkondlasest rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütlevad, et valitsus tahab kehtivad piirangud lõpetada võimalikult kiiresti kuid nakatumise numbrid on praegu veel laes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me jälgime haiglate koormust ja see ei ole hakanud leevenema. Me peame kuulama teadusnõukoda, kes on öelnud et praegu nad ei soovita kõiki piiranguid maha võtta. Aga tõesti soov on niipea, kui see esimene võimalus tekib, siis kõikidest piirangutest vabaneda," ütles Pentus-Rosimannus.

Tanel Kiige sõnul oleks juba kindlasti ohutu välistingimustes covid-tõendi nõue kaotada. "Ma olen seda ettepanekut valitsuses teinud korduvalt. Samamoodi näiteks alaealiste puhul covid-tõendi nõudmine pole põhjendatud," ütles Kiik.

Õiguskantsleri nõunik ja nakkushaiguste ekspert Martin Kadai sõnul peab valitsus jälgima, et ühiskond ei jääks piirangute lõksu

"Täna peab hakkama mõtlema, kuidas sellest kriisist väljumine välja hakkab nägema. Mis hetkel täpselt mingisugune piirang maha võtta, siin on oluline hinnata seda eesmärgipärasust, põhjendatust ja sedasama praktilisust, et ei jääks piirangute vangi," rääkis Kadai.

Keit Pentus-Rosimannus lisas, et vaktsineerimine on Eestis jäänud toppama ja vaja oleks uut kava, kuidas edasi minna.

Tanek Kiige sõnul on prioriteet endiselt riskirühmade kaitse. "See on ka peamine koht, kus me uuendatud vaktsineerimise rakenduskavas sihtmärke seame," ütles Kiik.

Martin Kadai ütles, et omkironi tüve levikut on praegu raske vaktsineerimisega peatada, kuid vaktsiin töötab raskete haiguse vormide ära hoidmisel.

"Siit peaks tulema ka oluline muutus riiklikus vaktsineerimise poliitikas, kus ikkagi see põhitähelepanu vaktsineerimisel on sinna, kus on riskigrupid. Nende vaktsineerimine ka tõhustusdoosiga on kindlasti vajalik. Siin ei ole vaja seda vaktsineerimise poliitikat juurutada, et proovime vaktsineerimisega viiruse levikut kuidagi oluliselt, oluliselt pidurdada, see ei ole efektiivne," kommenteeris Kadai.