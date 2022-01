PERH-i juht ootaks veel piirangute kaotamisega

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) juhatuse esimees Agris Peedu ütles, et tema hinnangul ei tohiks veel praegu kohe koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piiranguid kaotada nagu äsja soovis Keskerakond. Peedu tunnistas ka, et tema PERH-i juhina ei tea, mis rolli saab Lasnamäele kavandatav Tallinna haigla.

"Kuivõrd me ei ole riigi käest kuulnud, mida tahetakse teha, siis ma arvan, et pigem on hetkel väga õige aeg neid teemasid arutada: olgu see isolatsioonipäevade lühendamine, olgu see Covid-pass. Aga kindlasti me ei saa rääkida sellest, et lõpetame kohe kõik piirangud ära," rääkis Peedu "Vikerhommikus".

"Kui vaatame, et meil on praegu haiglas veidi üle 300 Covid-haige, meil 5000-6000 uut nakatunut iga päev, siis ma haiglajuhina küll ei taha öelda, et võtame kohe kõik piirangud maha," lisas ta.

Peedu sõnul ei ole haiglas sellist tunnet, et kohe on koroonakriis läbi. Jätkuvalt käib koos, küll harvem kui varasemate lainete ajal, ka kriisistaap. Haiglate olukorra muudab keerulisemaks ka see, et suur osa personalist on samuti nakatunud - omikroni tüvi jõudnud ka tervishoiutöötajateni, lisas ta.

Võttes arvesse, kui laialdaselt praegu koroonaviiruse omikroni tüvi levib, siis pole välistatud, et näeme ka veel mingisugust uut lainet, märkis Peedu.

"Iga laine on erinev ja seepärast ei saa öelda, et oleksime olnud neljandaks laineks täiesti valmis ja samuti ei oleks me ka viiendaks laineks täiesti valmis, kui see peaks tulema," tõdes PERH-i juht.

Siiski läheb haiglatel praegu paremini kui siis, kui haiglas oli üle 700 koroonapatsiendi. Alarmeeriv oli, kui ühel ööpäeval oli 70 uue patsiendi. "Kui jääme uute patsientide arvu juurde 30-35 ööpäevas, siis me saame hakkama, kuna Covid-patsientide ravi pikkus on kindlasti langenud võrreldes sellega, kui meil oli delta-tüvi või teine laine," selgitas Peedu.

"Keeruline on öelda, kas oleme jõudnud neljanda laine tippu või me oleme sinna alles teel. Minul on jätkuvalt suur usk teadlastesse, ma ootan väga, mida teadusnõukoda arvab nii piirangutest, piirangute lõdvendamisest kui ka sellest, kui kauaks meile veel nakatunuid jääb," rääkis Peedu. "Aga vaadates viimast kuud, viimaseid nädalaid, siis me oleme üpriski positiivsed selles, et see kartus, et Covid-19 patsientide arv suuresti kasvab, seda õnneks ei ole tulnud."

PERH-i juht ei tea tulevase Tallinna haigla rolli

Peedu tunnistas, et ei tea, mis roll ja staatus saab olema Tallinna haiglal, mille rajamisega on alustatud ning mis hakkab uues olukorras olema PERH-i funktsioon.

"Täiesti aus vastus: ega ma regionaalhaigla juhina ka ei saa aru. Tõsi ta on, et me oleme kunagi aastaid tagasi näinud selle haigla funktsionaalset arengukava, me oleme sellele ka tagasiside andnud ja kas keegi on pärast seda meiega ühendust võtnud – ei ole!" rääkis PERH-i juht. "Regionaalhaigla teeb enda arengukava, just tegi ka – meil on uus arengukava aasta aega kehtinud. Eks me siis lahenda asju omasoodu, mõtleme ise, kuidas need asjad lähevad," lisas ta.

Küsimusele, kas uus haigla saab olema regionaalhaigla, vastas Peedu: "Siiamaani ma pole aru saanud, et see oleks PERH. Regionaalhaigla jääb ikkagi Mustamäele ehk Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnak – sinna tuleb ka uus psühhiaatriakliinik, kuhu kolime üle seni Seewaldis, Tallinnas Paldiski maanteel asunud vaimse tervise linnaku. Aga tõsi on see, täiesti aus vastus – ei oska Tallinna haigla teemat kommenteerida. Ainult see, mis on meedias kõlanud, seda ma tean."