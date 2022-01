Sule: haiglakoormus on väike tänu eakate harvemale haigestumisele

Üks põhjusi, miks nii suure nakatumise taseme juures on haiglatesse suhteliselt vähe inimesi jõudnud, peitub selles, et vanemad inimesed ei haigestu nii kergelt koroonaviiruse omikroni tüvega, ütles terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule.

"Omikroni tüve mõju on olnud suhteliselt sarnane (teiste riikidega – toim.) ja huvitav, et meil ei ole jätkuvalt tõenduspõhist argumenti, miks vanemad inimesed on vähem haigestunud omikroni tüvega. Jah, nooremad inimesed suhtlevad rohkem, see on arusaadav, aga me paljuski elame selle peal, et omikroni tüvi ei ole tabanud vanemaid inimesi," rääkis Sule. "Oletada võib kõike, aga kindlat vastust me selle küsimusele saanud ei ole. Kindel on ainult see, et vanemad inimesed ei ole haigestunud nii sama tõsiselt ja see on kindlasti hea olnud."

Tema sõnul läheb omikroni tüve koroonalaine Eestis sarnaselt teiste riikidega. "Me oleme kaunikesti sarnased üldise haigestumise ja haiglalaravi vajaduse suhtes teiste riikidega, millega me võrreldavad oleme, olulist erinevust ei ole. Aga nagu ikka nende Covid-lainetega on, et mõni riik on tempos natuke ees, mõni pisut taga," rääkis Sule.

Kuna viimastel päevadel on uute nakatumiste arvud kasvanud suureks ja ületanud ka juba 7000 piiri, siis on Eestis jätkuvalt kaks riski, selgitas Sule. Neist esimene on, et haigus jõuab "tagaukse kaudu" haiglatesse ning teiseks, et haigestuvad ka tervishoiutöötajad, mis ohustab ka haiglate toimepidevust.

"Need on varjatud riskid, mis igapäevastatistikas üks-üheselt silma ei torka ja õnneks saame nendega praegu hakkama," ütles Sule.

Tema sõnul on praegu näha stabiilset väikest kasvu haiglakoormuses, kuid kui suur võiks olla koroonapatsientide arv paari nädala pärast, ta prognoosima ei hakanud, viidates sellele, et haiglasiseseid nakatumisi on praktiliselt võimatu prognoosida.

Lapsed nakatuvad rohkem

Sule rääkis ka sellest, et omikroni laine ajal on eelmiste lainetega võrreldes nakatunud suhteliselt palju lapsi, seda päris rinnalastest kuni teismelisteni välja.

"Tänahommikuse seisuga on vähemalt 13 Covid-positiivset last haiglates ravil. See on päris suur arv," tõdes Sule.

"Ma arvan, et jätkuvalt on mõju ka üldisel vaktsineerituse tasemel. Meil on jätkuvalt selle laine ajal haigestumus hoolekandeasutustes madal. See näitab, et see ei saa olla ainult juhus, siin on kindlasti oma mõju ka suuremas hulgas vaktsineeritusel," rõhutas terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht.