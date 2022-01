Prantsuse ringhäälingu juht kritiseeris USA voogedastusfirmade ärimudelit

Euroopa traditsiooniliste ringhäälinguorganisatsioonide ja rahvusvaheliste voogedastusplatvormide vaheline konkurents kasvab. Enamus voogedastusfirmasid on USA päritoluga. Nende seas on Netflix, Amazon Prime Video, Disney + ja HBO Max, vahendas Politico.

Prantsusmaal on konkurents USA voogedastusplatvormidega poliitiliselt tundlik küsimus. France Televisionsi suhted on eriti külmad Netflixiga. Ernotte süüdistab Netflixi populaarse telesarja Helistage mu agendile! edu kaaperdamises. Sarja tootmist rahastas France Televisions, kuid seda levitab globaalselt Netflix.

Telekapultide kasutamiseks sõlmivad USA platvormid elektroonikafirmadega nagu Samsung kokkulepped. Ernotte kardab, et rahvusringhäälingud ei suuda seal konkureerida palju rikkamate tehnoloogiahiiglastega. "Meil pole kunagi globaalse meedia rahalisi vahendeid," ütles Ernotte.

"Telekapultidel on olemas Netflixi nupp. Samamoodi peaks seal olema France Televisionsi nupp," ütles Ernotte.

Hiljuti lõi France Televisions Prantsuse erakanalite TF1 ja M6 ühise voogedastusplatvormi Salto, mis on mõeldud konkureerima USA analoogidega. Prantsuse telekanalid väidavad, et koostöö on ainus võimalus, et konkureerida USA tehnoloogiahiidudega.

"Saan väga hästi aru, miks televisioonis koonduvad ettevõtted, et konkureerida globaalse meediaga. Niipea, kui Netflix või Disney haaravad teatud turuosa, algab lahing talentide pärast ja see tõstab kulusid," ütles Ernotte.