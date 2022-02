Liimets: Moskva kirjas uusi algatusi polnud

Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul on väga oluline, et kõik Vene välisministrilt kirja saanud riigid vormistaksid üksmeelse vastuse, et näidata liitlaste ühtsust.

Liimetsa sõnul ei sisaldanud Venemaa välisministri Sergei Lavrovi kiri

Euroopa Liidu partneritele, NATO liikmetele ja OSCE-le uut infot ega detaile.

"Seal oli kirjas, kuidas nemad näevad edasist dialoogi ja dialoogi takerdumist Euroopa julgeolekuküsimustes. Seal pole uut Vene seisukohtade osas, vaid korratakse üle mõtteid, mida on juba pikemalt avalikkuses arutatud," ütles Liimets teisipäeval ERR-ile.

Tema sõnul on Eesti Venemaa kirjale reageerinud tööformaadis.

"See kiri koos sooviga saada kõigilt eraldi vastuseid, viitas ka sellele, et tegemist on ühtsuse testimisega. Kindlasti on väga tähtis, et me ühtselt vastame ja reageerime. Ja Eesti on ka sellega tegelenud neil päevil. Tavaliselt vastatakse sellistele kirjadele viisaka aja jooksul ja see vastus neil päevil ka teele läheb," kinnitas Liimets.

Soome välisminister Pekka Haavisto on öelnud, et Lavrov sedastab oma kirjas, et ükski riik ei tohi oma julgeolekut suurendada teiste riikide julgeoleku arvelt, sest Moskva tunneb end enda sõnul ohustatuna.

ERR küsis Eesti välisministrilt, kuidas Eesti seda väidet kommenteerib.

"Eesti vaates on kindlasti väga tähtis, et Euroopa edasine julgeolek põhineks senistel julgeolekualustel, milleks on Helsingi lõppdokument, Pariisi harta, ja selles kontekstis on OSCE-l väga suur roll. OSCE väga selgelt sedastab, et igal riigil on õigus oma julgeolekugarantiide üle otsustada iseseisvalt," sõnas Liimets.

ERR-i soovile saada näha ja avalikustada Lavrovi kiri, vastas välisministeerium eitavalt.