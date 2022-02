Orban ja Putin arutasid Moskvas julgeolekuküsimusi

Orban ütles Putinile, et ükski Euroopa valitsusjuht ei taha sõda ning kõik riigid, sealhulgas Ungari, on sündmuste rahuliku käigu poolt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Orbani sõnul on tema visiit ühtlasi rahumissioon ning kogu Euroopa Liit pooldab praeguse kriisi poliitilist lahendust.

Putin ütles kohtumisel, et on väga hea, et dialoog julgeolekutagatiste üle lääneriikidega liigub edasi.