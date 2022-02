Taani kõrvaldas koroonapiirangud

Restoranid ja ööklubid võivad nüüd vabalt uksed avada ja ka alkoholi müüa, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kuskil ei lähe enam vaja koroonatõendit, kaitsemaski ega nõuta suhtlusvahemaa hoidmist.

"See on põnev ja muidugi ka tore ning eeskätt ja kõigepealt tahame tervitada oma tagasi tulnud külalisi. Tean ka, et meie töötajad on kärsitult oodanud võimalust tagasi tööle pääseda. Seega, meie oleme valmis," ütles Kopenhaagenis asuva ööklubi omanik Nicholas Hjortshoj.

"Meil on desoainepudelid igal pool üle kohviku. Endiselt kogume infot töötajate tervise kohta ja laseme neil koroonaproovi anda, nii et see jääb igapäevaelu veel mõjutama ja on saanud meie töörütmi loomulikuks osaks. Me teeme seda edaspidigi, sest me ei saa lubada, et suurem osa meie töötajaist ühtäkki korraga haiged on," kommenteeris Kopenhaageni kohvikuomanik Dennis Holmberg.