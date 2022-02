Hiidlaste sõnul kahjustab laevapileti hinnatõus saare majandust

Suursaarte liinidel kallineb külalistele nii reisija- kui ka sõiduautopileti hind ligi 43 protsenti. Hiiumaa liinil teeb see see ühe reisija ja tema auto eest kokku veidi üle 19 euro senise 13,4 asemel ja Saaremaal 16,3 eurot senise 11,4 asemel. Sellest hinnatõusust kohalikud pääsevad.

Suurte veokite hinnatõus pole protsentuaalselt nii suur, kerkides näiteks Hiiumaa liinil ilma juhi piletit arvestamata 15 eurolt 18 peale.

"Juba praegu on tänu saarelisele asukohale meie võimekus palju väiksem oma ettevõtlust arendada kui mandri ettevõtetel. Plaanitava hinnatõusuga väheneb see veelgi. Püsielanikule tõusevad tuntavalt sisseostetavate teenuste ja kaupade hinnad nii, et meie toimetulek siin saarel on ikkagi väga suure löögi all," rääkis Hiiumaa vallavolikogu esimees, Hiiu Autotrans juhatuse liige Anu Pielberg.

Majandusministeeriumi kinnitusel on hinnatõusu taga kallimad energiahinnad, aga ka suursaartele tehtavate reiside arvu kasv. Ministeeriumi asekantsler Kaupo Lääneranna sõnul on piletihinna tõus teatud kategooriates väiksem, kui oli algne ettepanek ja mõtlema peab tulevikule.

"See piletihinna tõus aitab meil tulevikuvajadusi katta näiteks prahitava laeva otsingutele, mida me oleme kommunikeerinud ka omavalitsustele, ettevõtjatele. Sellele me oleme veel suurema hoo sisse andnud, et leida esimesel võimalusel see lisalaev," lausus Läänerand.

Mullu detsembris vastas majandusministeerium Hiiumaa valla soovile lisalaeva kohta, et see pole transpordiameti selle aasta eelarve raamides võimalik.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja soovib, et riik ei kiirustaks hinnatõusuga.

"Suursaarte ettepanek oli, et me võtaksime aasta alguses aja maha ja räägiksime detailideni hinnatõusu ja selle uue määruse osas asjad läbi, jõuaksime kokkulepeteni nii, et suursaarte esindajad ja ministeerium mõlemalt poolt saaks selle hinnatõusu muudatused heaks kiita ja et see jõustuks 1. jaanuarist 2023," lausus Tasuja.