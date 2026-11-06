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WSJ: andmekeskuste buum sattus USA valimiste järel löögi alla

Välismaa
Droonivaade Nevada osariigis ehitatavale Google’i andmekeskusele
Droonivaade Nevada osariigis ehitatavale Google’i andmekeskusele Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Daniel Cole
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA vahevalimiste järel seisavad tehisintellekti arendavad tehnoloogiaettevõtted silmitsi kasvava vastuseisuga andmekeskuste rajamisele. Tehnoloogiahiiglased kaaluvad nüüd andmekeskuste rajamist kõrbealadele ja välismaale.

Lehe teatel seisid tehnoloogiafirma OpenAI juhid kolmapäeval silmitsi pakilise küsimusega, kas valimistulemused võivad raskendada ettevõtte edasiseks kasvuks vajaliku tohutu arvutusvõimsuse hankimist. 

Veidi varem olid mitmes olulises osariigis, sealhulgas Texases, Georgias, Ohios ja Michiganis, valimistel edu saavutanud poliitikud, kes lubasid piirata või peatada andmekeskuste arendamise.

Allikate sõnul tunnistas Altman, et avalikkust teeb murelikuks andmekeskuste suur veekasutus ning märkis, et mõistab, miks inimesed ei pruugi olenemata põhjusest soovida elada andmekeskuste läheduses. Ühel hetkel olevat Altman pakkunud välja, et ettevõte võiks kaaluda andmekeskuste rajamist hoopis kõrbealadele. 

Samal ajal otsisid OpenAI juhid võimalusi teha koostööd uute osariigijuhtidega. Sarnased arutelud käisid kogu Silicon Valleys, kus sadu miljardeid dollareid kulutavad ettevõtted valmistusid kohanema uue reaalsusega. 

Tehnoloogiahiiglased olid varem loonud head suhted tehisintellekti soosivate ametnikega kõigil valitsustasanditel. Ühtäkki leidsid nad end aga olukorrast, kus tuli valmistuda rangemateks keskkonnanõueteks, võimalikeks ehituskeeldudeks ja pikemateks loamenetlusteks. 

Tehnoloogiainvestor Brad Gerstner ütles, et kuni 35 protsenti järgmiseks aastaks USA-s kavandatud andmekeskuste ehitusprojektidest on nüüd ohus. 

Tehnoloogiafirmad püüavad nüüd veel selgusele jõuda, kas vastvalitud poliitikute kampaanialubadused võivad väljenduda ka tegelikes tegudes. Meta tippjuht Dina Powell andis juba mõista, et firma on juba leidnud ühe ametisse astuva kuberneri, kes on valmis pidama läbirääkimisi. 

"Üks eile õhtul valitud kuberner, kelle valimisprogrammis olid andmekeskused olulisel kohal, ütles meile. Kohtume kohe pärast ametisse vannutamist, sest me ei taha sellest investeeringust oma piirkonnas ilma jääda. Me ei soovi, et need töökohad mujale läheksid," ütles Powell

Siiski eeldab ta, et uute andmekeskuste rajamine muutub USA-s keerulisemaks. Powelli sõnul kaaluvad tehnoloogiafirmad seetõttu üha enam uute andmekeskuste rajamist väljapoole USA-d, et uutest takistustest mööda pääseda. Teise võimalusena nimetas ta olemasolevate andmekeskuste laiendamist. 

Powell  rõhutas, et avalikkuse toetuse võitmiseks tuleb kohalikele kogukondadele paremini selgitada andmekeskuste kasu ning nende mõju keskkonnale. "Peame oma sõnumi edastamisel pingutama veelgi enam, lausa mitmekordselt," ütles Powell 

Sama seisukohta jagas ka OpenAI president Greg Brockman. 

"Peame kohalikele kogukondadele paremini selgitama, miks andmekeskused võivad neile olla kasulikud," rääkis Brockman.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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