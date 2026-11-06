Rahanduskomisjonil ebaõnnestus kahel korral erakorralise istungi pidamine

Erakorralisele istungile, mis oli kutsutud kokku kella 12-ks, kogunes viis koalitsioonisaadikut. Viis opositsioonisaadikut jäid tulemata. Rahanduskomisjonis on kümme liiget. Erakorralise istungi toimumiseks on vaja kuue liikme kohalolek. Kvoorumi puudumise tõttu jäi istung ära.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann otsustas seejärel kutsuda kella 13-ks kokku uue erakorralise istungi, et arutada valitsuse algatatud 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (1037 SE) teiseks lugemiseks laekunud 95 muudatusettepanekut.

Ka see erakorraline istung ei toimunud. Koalitsioonisaadikud olid kohal, kuid opositsioonisaadikud puudusid.

2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (1037 SE) muudatusettepanekute arutelu on nüüd esmaspäeval rahanduskomisjoni korralisel istungil.

Korobeinik: Reformierakond tahab komisjoni lisada Jufereva-Skuratovskit

Rahanduskomisjoni liige, opositsiooni kuuluv Andrei Korobeinik ütles, et järgmisel nädalal, kui toimuvad korralised rahanduskomisjoni istungid, ei ole kvoorumiks vaja, et üle poole komisjoni liikmetest kohale tuleb.

"Aga kui opositsioon hääletab päevakorra maha, siis korralised komisjoni istungid jäävad ära. Ma tean, et Reformierakond proovib praegu lisada Maria Jufereva-Skuratovskit rahanduskomisjoni liikmeks. Ilmselt see neil ka õnnestub," ütles Korobeinik.

Jufereva-Skuratovski lisamine komisjoni 11. liikmeks läheb hääletamisele esmaspäeval riigikogu suurde saali.

"Aga praegu on komisjonis seis viis-viis. Sellise koosseisuga rahanduskomisjon peab ikkagi opositsiooni arvamustega arvestama. Kui kõik opositsiooni saadikud tulevad kohale - EKRE, sotsiaaldemokraadid, Keskerakond ja Kersti Sarapuu, kes on fraktsioonitu - ja hääletavad päevakorrale vastu, siis rahanduskomisjon ei saa eelarvet menetleda ja eelarve ei jõua koalitsiooni poolt kokku lepitud tähtajaks saali," rääkis Korobeinik.