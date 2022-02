Mitmel pool Eestis tähistati Tartu rahu aastapäeva

102 aastat tagasi 2. veebruaril sõlmisid Eesti ja Venemaa Tartu rahulepingu, millega lõpetati Vabadussõda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartus tähistati aastapäeva traditsioonilise mälestustseremoonia ja kõnekoosolekutega.

Tartu gümnasistid kogunesid Herbert Masingu kooli esisele platsile ning asetasid küünlad ja pärja läbirääkimisi vedanud Jaan Poska bareljeefi juurde.

Esinesid Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpilased ning peeti kõnesid.

"Ma hindan seda üritust väga. Iga aasta olen siin käinud ja perega ka tähistame seda iga aasta pidulikult. Minule on see väga oluline üritus, sama tähtis nagu vabariigi aastapäev," rääkis Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpilane Parvin Tiks.

"Mulle meeldis linnapea mõte, et naabritega aia asemel ehitada sild, mis tooks rahvaid kokku veel enam. Mitte et me ei oleks ainult iseseisev riik, vaid ka iseseisev ja suhtlev riik. Et me saaks teistega oma vabadust jagada," lisas ta.

Haapsalus tähistati Tartu rahu aastapäeva läänlaste vabadussõja mälestussamba juures.

Haapsalus on traditsiooniks, et Tartu rahu aastapäeva tähistatakse õhtupimeduses, mil süüdatakse Tartu rahu sõlmimisest möödunud aastate arvul küünlaid.

Lisaks asetati samba jalamile Läänemaa rahva nimel ühispärg ning peeti kõnesid.

Välisministeerium tähistab Tartu rahu aastapäeva traditsiooniliselt muu hulgas sellega, et kutsub endised välisministrid lõunale. Sel korral võõrustas oma eelkäijaid Kadriorus Jaan Poska majas Eva-Maria Liimets.