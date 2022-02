Valitsus teatas piirangute kaotamise ajakavast

Alates esmaspäevast võivad lähikontaksed õpilased minna kooli. Koju jäävad vaid positiivse testi andnud ja haiged lapsed. 14. veebruarist kaob alaealistele Covid-tõendi nõue. Nendele, teisipäeval valitsuskabinetis otsustatud leevendustele lisandub nüüd koalitsiooni kompromisslahendus Covid-tõendi kaotamisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"17. veebruaril, juhul kui eelneva kümne päeva jooksul on haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covid-patsiendi päevas, siis saame selle Covid-tõendi nõude lõpetada alates 21. veebruarist," ütles peaminister Kaja Kallas (RE).

Kui jaanuaris on haiglasse jõudnud sümptomaatiliste koroonapatsientide arv nädalate lõikes olnud 21 kuni 25 patsienti, siis keegi ei oska praegu arvata, milliseks see kujuneb 17. veebruariks. Algselt soovis Keskerakond tõendi kaotamist juba alates 7. veebruarist.

"Ma arvan, et see kokkulepe on õiges suunas. Ehk olukorras, kus veel alles paari nädala eest me isegi ei rääkinud Covid-tõendi kaotamisest, siis me oleme selgelt kokku leppinud samm-sammulised leevendused ja reeglid selle tõendi siseriiklikust mahavõtmisest," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE).

Järgmiseid piiranguid hakatakse Kaja Kallase sõnul järk-järgult maha võtma.

"Me andsime teadusnõukojale ülesande tulla nende ülejäänud piirangute osas ka ettepanekutega, et millises tempos võiks liikuda ja mis on ühe või teise asja tagajärg. Meie fookus on alati olnud alustada lastest ja noortest. Niimoodi me läheme järk-järguliselt," sõnas Kallas.

Tanel Kiik ütles, et PCR testimist on juba vähendatud. Enam ei testita lähikontaktseid ning õpilasi, kelle koolis tehtus kiirtest on positiivne.

Valitsus otsustab 17. veebruaril, millises mahus PCR testimist tuleb edaspidi jätkata. Järgmisel nädalal arutab valitsus ka näiteks kellaajaliste piirangute kaotamist.

"Leppisime täna kokku, et teadusnõukoda annab oma hinnangu järgmisel nädalal nii kellaajalisele piirangule kui ka osalejate arvu piirangule. Teatavasti on täna siseruumis lubatud 100 ja väljas kuni 2000 osalejat. Meil tuleb vaadata neid piiranguid tervikuna ja samm-sammult edasi liikuda leevendustega, mitte hoida ühtegi reeglit kauem kui vaja. Aga mitte ülepeakaela korraga maha võtta," rääkis Tanel Kiik.

Kiik ütles, et peab praegu veel vajalikuks maskikandmise kohustusega jätkata.