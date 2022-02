Terviseamet lubab karantiinis tervishoiutöötajad varem tööle tagasi

"Koroonaviiruse omikrontüve põhjustatud haigust põetakse üldjuhul kiiremini ja kergemalt, mis annab meile veendumuse, et haiglate ja tervishoiuasutuste toimepidevuse tagamiseks olukorras, kus töötajaid napib, võime anda töötajatele võimaluse tööle naasta enne karantiiniperioodi lõppu. Tingimuseks on see, et võimalikud kaasnevad riskid on tööandja poolt põhjalikult läbi mõeldud ja kaalutud ning töötajal ei ole viimase 24 tunni jooksul esinenud palavikku, haiguse sümptomid on taandumas ning kuni täieliku tervenemiseni kantakse FFP2/FFP3 respiraatorit," selgitas terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma.

Koroonaviiruse omikroni tüve kiire levikuga on kasvanud Covid-19 haigestumise tõttu karantiinis viibivate tervishoiuasutuse töötajate arv.

Alates esmaspäevast ei soovita terviseamet enam positiivsete antigeeni kiirtestide kinnitamist PCR-testiga.

Samamoodi ei soovita terviseamet minna PCR-testi tegema inimestel, kellel on eelnevalt olnud teadaolev kontakt koroonasse haigestunuga ja sellele järgnevalt on tekkinud koroonahaigusele viitavad sümptomid. "Sellisel juhul tuleks haigel jääda koju ja vajadusel pöörduda perearsti poole töövõimetuslehe avamiseks. PCR-test ei ole haigestumise kinnitamiseks tingimata vajalik," rääkis Härma.

PCR-testimine jääb kättesaadavaks veebruari lõpuni, kuni selgub, millal kaob vajadus PCR-testimise järele riigisisese sertifikaadi saamise eesmärgil.