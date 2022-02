Teadusnõukoda piirangute leevendamist ei toeta

Teadusnõukoja juht ja Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ütles reedel toimunud kohtumisel ajakirjanikega, et põhjuseid miks piiranguid ei ole praegu mõistlik leevendada on mitmeid, kuid peamieks on haiglakoormus.

"Meie arstid on varsti juba kaks aastat erakorralises situatsioonis töötanud ja inimesed ei pea vastu. Pluss see, et ka arstid on inimesed ja haigestuvad, nii et see on kindlasti üks koht, mida me peame hästi tähelepanelikult jälgima," rääkis Maimets.

"Kui meil näiteks oleks selline ideaalne ja väga-väga hästi korraldatud ning väga ressursimahukas meditsiinisüsteem, siis võiks tõesti fantaseerida, et laseks selle tohutu laine ühiskonnast läbi. Kevadeks oleks kõik, ka vaktsiinivastased, antikehadega ja suvi vähemalt oleks tore. Aga paraku paraku me ei saa seda lubada," lisas Maimets.

Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja Ruth Kalda lisas, et tema piirangud vähendavad nakatuvust. "Piirangutele on siiski nakatumise osas mõju olemas, ehk et võib-olla mitte niivõrd suremuse suhtes, aga nakatumise osas küll," ütles Kalda.

"Kui võtame kõik piirangud ära ja lubame erinevatesse asutustesse, kasvõi ööklubidesse, baaridesse, restoranidesse, ma lihtsalt meenutan seda juhtumit, mis oli ka 2020 aasta augustis, kus läks ühest baarist või ööklubist lahti Tartu kolle. Muidu oli kõik väga hea, aga üks supernakataja käis mööda Eestit ringi ja tekitas väga suuri nakatumiskoldeid," märkis Kalda.

Tartu Ülikooli biomeditsiini osakonna juhataja, immunoloog Pärt Peterson lisas, et haiglakoormus ei ole ainus mure. "Meil on kümned tuhanded inimesed töölt ära. Mõned sellepärast küll, et nad on isolatsioonis, aga meil on kümned tuhanded inimesed, kes tegelikult istuvad haigusega kodus. Seal on igasuguseid lasteaiaõpetajaid, kooliõpetajaid, bussijuhte, lumelükkajaid ja kõiki muid. Piirangute leevendamine loomulikult tõstab seda arvu veel ülespoole," rääkis Peterson.

Mitmed Eesti naaberriigid on hiljuti teatanud piirangute leevendamisest. Teadusnõukoja juhi sõnul saavad nad piiranguid leevendada, sest neil on vaktsineerituse tase Eestist kõrgem ja mõnedes riikides ka nakatuvuse kasvu tipp saavutatud. "Eesti jääb ikka nii vaktsineerimise kui tõhustusdooside tõttu sinna taha otsa," ütles Maimets.

Leedu, mille vaktsineerituse numbrid on Eestiga sarnased, avamisotsust põhjendab Maimets sealse poliitilise survega. "Leedu on üks huvitav erand ja leedulased ütlevad, teate, et meil poliitiline surve läks nii suureks ja poliitiline protsess oli see, mis tõusulaine pealt meid avama paneb. Ma olen paari kolleegiga rääkinud, nad ei ole väga õnnelikud selle üle," rääkis Maimets.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja ja vanemarst Mait Altmets ütles, et isegi kui haiglakoormuse kasvu puhul oleks võimalik kõigile koroonapatsientidele haiglaravi pakkuda, võiksid mitmed teised haiged ravita jääda. "Meil on teisi haigusi ka, mis vajavad ravi. Libedad tänavad toovad traumapatsiente, kas me jätame nad siis koju ootama, kuni Covid läbi saab. Haiglas tuleb ka tasakaal leida, et me suudaksime pakkuda ravi kõigile," rääkis Altmets.

Samas ei ütle teadusnõukoda, et piiranguid tuleks karmistada. "Me peame hoidma seda tasakaalu seisu, täpselt nii nagu on. Oleme korduvalt ka rääkinud, meil on ühel pool meditsiinimured ja teisel pool on meil majanduse ning ühiskonna toimimise mured. Kogu aeg me otsime seda balanssi tegelikult. See erinevate tüvede, erinevates situatsioonides, erineva ühiskonna vaktsineerituse määraga, käitumismallidega, see tasakaalukoht on erinevates kohtades. Ja sellega kogu aeg tegelemegi," ütles Maimets.

Koroonapassi kaotamist 21. veebruaril ei tule

Teadusnõukoja hinnangul ei pruugi valitsuse kehtestatud piirangute leevendamise plaan 21. veebruarist, kui 17. veebruari seisuga on eelneva kümne päeva jooksul haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covid-19 patsiendi päevas, tegelikkuses võimaldada koroonapassi kasutuselt kaotada.

Kui reede hommikuse seisuga oli viimase 10 päeva jooksul haiglasse sattunud keskmiselt 26 inimest Covidi tõttu, siis Altmetsa hinnangul Eesti Covidiga keskmiselt haiglasse sattumine alles kasvab. Oluline lävend ei ole piisavalt madal. "Nakatumine jätkuvalt kasvab ja mingi hulk inimesi kõikidest nakatunutest haiglasse satuvad ka raske Covidi tõttu. Pigem see läheb tõusujoones," ütles Altmets.

Altmetsaga nõustus Tartu Ülikooli viroloogia kaasprofessor Margus Varjak. "Tipp ei ole veel kätte jõudnud. Ei ole näinud langust tipust ja haiglasse jõudmisega on umbes nädala-kahenädalane viide. Pärast tippu nädala pärast on haigla tipp umbes. Siis hakkab langus tavaliselt. Teiste riikide kogemuse põhjal ka," märkis Varjak.

Ruth Kalda hinnangul oleks niikuinii asjatu rääkida koroonapassi kaotamisest. "Vaktsineerimispassid meil eksisteerivad ju ka mitmete teiste haiguste puhul ja see on nii elementaarne ja normaalne, et kui me läheme teatud riikidesse, siis nõutakse vaktsineerimiste olemasolu mingite haiguste vastu," ütles Kalda.

"Meil siin vaktsineerimispass on olemas, nii et mina kujutan ette, et ka see pass võib jääda. Ja ma kindlasti ei ole nõus sellega, mida eile välja käidi meedias, et on aeg visata prügikasti. Võimalik, et ta hetkel on nii-öelda lauasahtlis, aga mitte prügikastis kindlasti," rääkis Kalda.