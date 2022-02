Eestis seisab ootel üle 300 000 doosi Pfizeri vaktsiini

Reedese seisuga on terviseameti laos Pfizeri vaktsiini varuks 216 810 doosi. Tervishoiuteenuse osutajate juures on Pfizerit veel 105 000 doosi.

Lisaks võimalikele esmastele vaktsineerimistele on teada, et veebruaris jõuab tõhustusdoosi aeg kätte ligikaudu 75 000 Eesti inimesel, kel viimasest vaktsineerimisest või läbipõdemisest on möödas enam kui 270 päeva.

"Vaktsiinide koguseid jälgitakse pidevalt ja vaktsiine tuleb riiki juurde uute tarnetega ja vajadusel on võimalik neid teistelt riikidelt ka laenata. Seega saame pakkuda vaktsiini kõigile soovijatele," teatas Kadri Hansalu sotsiaalministeeriumist.

Moderna vaktsiini on praegu terviseameti laos varuks 7420 doosi, Janssenit 28 200 doosi ja laste Pfizerit 77 390.

Eesti annetab vaktsiine Aafrikasse

Eestis mittekasutatavat AstraZeneca vaktsiini ja tõhustusdoosiks ebasobivat Janssenit annetab Eesti vaktsiinidega halvasti varustatud piirkondadesse.

"Eesti annetab vaktsiine Covax Facility kaudu, mis aitab kõige paremini vähendada ebavõrdsust ja tagab vaktsiinide ülemaailmse parema kättesaadavuse," ütles Hansalu.

"Kokku on Eesti valitsus otsustanud suunata Covaxi kaudu abivajavatele riikidele 112 6000 doosi vaktsiini (982 000 doosi AstraZeneca ja 144 000 doosi Jansseni vaktsiini), millest kohale on toimetatud 456 000 doosi."

Enamik Eesti annetatud doosidest on saadetud Aafrika riikidele. Esimesed Eesti annetatud doosid saadeti Covaxi kaudu Ugandasse mullu detsembris - 144 000 doosi Janssenit, Pakistani 36 000 doosi AstraZenecat, Ghanasse 112 800 doosi AstraZenecat ja Ruandasse 96 000 doosi AstraZenecat. Egiptusesse saadeti 67 200 doosi AstraZenecat jaanuari alguses.

Lisaks saatis Eesti mullu juulis kahepoolselt 52 800 doosi AstraZenecat Ukrainasse.