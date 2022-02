Endine Saksamaa kantsler Schröder esitati Gazpromi nõukogusse

Gazprom avaldas reedel ametliku nimekirja direkorite nõukogu nominentidest, lisades, et aktsionäride hääletus toimub juunis Peterburis.

Gazpromi teade tuli nädal peale seda, kui Schröder, kes on Venemaa presidendi Vladimir Putini kauaaegne sõber ning on juba praegu olulistel ametikohtadel Nord Streamis ja Rosneftis, teatas oma taskuhäälingus, et mitte Venemaa ei tärista praegu mõõka, vaid Ukraina, vahendas Politico.

Teade Schröder nominatsioonist sai ägeda vastukaja Saksamaal, kus parlamendi kaitsekomisjoni esimees Marie-Agnes Strack-Zimmermann soovitas Schröderilt ära võtta kantsleri ametipensioni.

"Schröder kahjustab riiki, mida ta peaks teenima ja võtab selle eest rahumeeli vastu raha autokraadilt," kirjutas Strack-Zimmermann sotsiaalmeedias.

Schröder, kellel paistis kodumaisest kriitikast olevat ükskõik, kritiseeris reedel lisaks veel neid riike, kes otsustasid diplomaatilisel tasandil boikoteerida Pekingi taliolümpiamänge. "Igaüks, kes tahab survestada Hiinat boikotiga ja moraliseeriva välispoliitikaga, mängib ohtlikku mängu," teatas Schröder, lisades, et Hiina on Saksamaa jaoks kõige tähtsam turg.