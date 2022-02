Rakvere gümnaasiumi filmifestivalile laekus rekordarv lühifilme

Rakvere gümnaasiumi filmifestivalil tudengifilmidest peapreemia võitnud Balti meedia- ja filmikoolis valminud linateose "Talent" loomine sattus keerulise koroonaaja algusse.

"Ei olnud ju teada, millal me saame võttesse minna. Pluss veel, et mass on kohal, palju inimesi, see oli kõik tol hetkel nii uus, väga ei osanud seda kontrollida ja ette näha, kas ja kuidas saab," rääkis filmi režissöör Silver Õun.

Kui filmitudengid teevad filme õppekava raames, siis üldhariduskooli õpilased peavad selleks aega leidma õppetöö kõrvalt.

"Tegime selle filmi 31 päevaga. Ehk ühest otsast on see inspireeriv, et kõik on võimalik, kui sa seda asja väga armastad ja kui sa sinna tööd paned, aga teisalt tuli meil teha, päris palju ohverdusi: väga vabandame, 32. keskkool, meil oli päris palju puudumisi ka," sõnas õpilaskategoorias võidutsenud filmi "Igavene peigmees" kaasautor Mattias Nurga.

"Meil oli Mattiasega loominguline tung nii suur, et meil oli karantiini periood ja me mõtlesime, et tahaks seda loomingulisust kuidagi välja elada, ja olustiku pealt see sündis. Meie oma elud on väga palju sellega seotud, et umbes 70 protsenti tuli meie endi sisemistest tunnetest ja emotsioonidest. Ja saime kokku ning meil oli ammune tahe teha koos üks lühifilm," sõnas filmi kaasaotur Aaron Thor Härm.

2004. aastast toimuvale filmifestivalile oli selle aasta finaalüritus ühe ajajärgu lõpp.

"Kuna Rakveresse tuleb riigigümnaasium ja kuna see hoone, kus praegu on gümnaasium, läheb üle põhikooliks, siis me pidasime sümboolseks lõpetada filmifestival kui Rakvere gümnaasiumi filmifestival siin hoones ära. Et üks ajajärk saab läbi ja kuna tuleb uus gümnaasium, siis sealsed noored saavad selle ürituse üle võtta ja teha uute mõtetega, uue energiaga," sõnas festivali juht Ander Pais.

GRAND PRIX

"Välguga löödud", Raul Esko, Romet Esko

ÕPILASKATEGOORIA

I koht "Igavene peigmees", Aaron Thor Härm, Mattias Nurga

II koht "Annelinn", Grete Kaio

TUDENGIKATEGOORIA

I koht "Talent", Silver Õun, Fidelia Regina Randmäe

II koht "Välguga löödud", Romet Esko, Raul Esko (Eskobros)

PARIM MEESNÄITLEJA

Erik Hermaküla, "Igavene peigmees"

PARIM NAISNÄITLEJA

Elina Soosaar, "Annelinn"

KÕIGE ORIGINAALSEM IDEE

"Välguga löödud", Raul Esko, Romet Esko

PARIM TEHNILINE LAHENDUS

"Välguga löödud", Raul Esko, Romet Esko