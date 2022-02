Läti muusikud ja ürituste korraldajad nõuavad koroonapiirangute tühistamist

Muusikaagentuuri L Tips Agency juht Gints Putninš ütles, et koroonapiirangud on meelelahutussektorile laastavalt mõjunud, vahendas LSM.

"Loomulikult mõistame pandeemiaga seotud protsesse maailmas, hoolime ka inimeste tervisest, kuid me ei mõista, miks Lätis tehakse kõik otsused hilja ja neid muudetakse selliselt, et ettevõtjatel, muusikutel ja teistel loomeinimestel pole mõnikord aega isegi nendega kohaneda," ütles Putninš.

"Kutsume valitsust üles andma selgelt ja konkreetset vastust edasisele tegevusele kehtivate piirangute tühistamisel. Majandustegevus meie tööstusharus on peatunud, me ei saa enam oodata lahendusi, kus väidetakse, et hindame hetkeolukorda ja siis otsustame," lisas Putninš.

Lätis lõpeb pandeemiast tingitud eriolukord 28. veebruaril. Putninš märkis aga, et tööstusharu pole praegu teadlik, millised piirangud jäävad edasi kehtima. Teda toetasid ka tehnilise toe firma NA Company juht Aldis Janevics ja populaarne muusik Dons.

"Me nõuame kõigi piirangute kaotamist alates 1. märtsist. Ja mitte sellepärast, et me seda ise tahame, vaid sellepärast, et me tahame võrdseid võimalusi teiste Euroopa Liidu riikidega," ütles Dons.

Läti valitsus kuulutas sügisel eriolukorra välja 11. jaanuarini. Hiljem pikendati seda veebruari lõpuni.