USA kiitis heaks relvade uuendamisprogrammi müügi Taiwanile

Ameerika Ühendriigid kiitsid heaks varustuse ja teenuste müügi 100 miljoni dollari ulatuses Taiwanile, et hoida ja parendada Patriot raketisüsteeme, mida Taipei kasutab.

Taiwani kaitseministeeriumi teatel toimub tehing ühe kuu jooksul.

USA kaitse- ja julgeoleku koostööagentuur (DSCA) saatis enda teatel nõutud dokumendi kongressile pärast välisministeeriumi heakskiitu müügiks. Ostutaotluse esitas Taiwani de facto saatkond Washingtonis.

Patriot õhukaitsesüsteemi uuendus aitab parandada vastuvõtja julgeolekut ja hoida poliitilist stabiilsust, militaarset tasakaalu, majandust ja progressi piirkonnas, teatas DSCA.

"Müük teenib USA riiklikke, majanduslikke ja julgeolekulisi huve," seisis agentuuri avalduses.

Taiwani välisministeerium tervitas otsust. "Hiina jätkuva sõjalise laienemise ja provokatsiivsete sammude valguses hoiab meie riik riiklikku julgeolekut kindla kaitsega ning jätkab tihedat julgeolekualast partnerlust USA-ga," teatas ministeerium.

Taiwani kaitseministeeriumi teatel langetati otsus osta uuem Patriot süsteem 2019. aastal, kui toimus kohtumine president Donald Trumpi administratsiooni liikmetega.

Demokraatlik Taiwan on korduvalt esitanud kaebusi Hiina õhuvägede sissetungi pärast oma õhukaitse tsooni. Ameerika Ühendriikidel ei ole Taiwaniga küll ametlikke suhteid, kuid Washington on Taiwani tugevaim liitlane on seadusega kohustatud tagama vahendeid enesekaitseks.