Sutt: valitsus pole veel valmis lahtiolekuaja piirangust loobuma

"Tänasel kabineti Covid-arutelul ei olnud teadusnõukojal ja kabinetil valmisolekut kella 23 piirangust kohe loobuda, sest me ei ole veel jõudnud sellele haiglakoormuse tasemele, kus saaksime piirangu ära kaotada," ütles Sutt pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

Minister lisas, et on viimastel nädalatel aktiivselt suhelnud ettevõtjatega, kes sooviks 23.00 kellaaja piirangu kaotamist. "Selle ettepaneku viisin ka ettevõtete huvidest lähtuvalt kabinetti otsustamiseks," märkis Sutt.

"Minu soov on, et me lepiksime kokku kellaaja piirangu kaotamiseks haiglakoormuse taseme, nii nagu teeme ka Covid-tõendi jaoks. Olen endiselt seisukohal, et kella 23.00 piirang tuleks esimesel võimalusel ära kaotada. Võtan selle punkti uuesti kabinetis aruteluks järgmisel nädalal," lubas Sutt.

Valitsus on otsustanud, et kui 17. veebruari seisuga on eelneva kümne päeva jooksul haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covid-19 patsiendi päevas, lõpetab valitsus alates 21. veebruarist koroonatõendi nõude.