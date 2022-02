ITK peatab plaanilise ravi personali suure haigestumuse tõttu

Ida-Tallinna Keskhaigla lõpetab sel nädalal plaanilise ravi, sest suur hulk haiglapersonalist on haigestunud koroonaviirusesse, ütles terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma.

Terviseameti kolmapäevasel pressikonverentsil teatas Härma, et vaatamata meditsiinipersonali lühendatud karantiinile on Ida-Tallinna Keskhaiglas eemal liiga suur hulk töötajaid, et plaanilist ravi jätkata.

Täpsemalt selgitab ITK olukorda kolmapäevasel Põhja meditsiinstaabi kohtumisel.

Pressikonverentsil esinenud Põhja-Eesti regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja ja vanemarsti doktor Mait Altmetsa sõnul on PERH-is 220 töötajat Covidi tõttu töölt eemal. Ta ei osanud öelda, millal PERH-is ravi piiramine tuleb ette võtta.

Selleks, et tagada haiglate toimetulek olukorras, kus aina enam töötajaid saab koroonapositiivse tulemuse, lubab terviseamet karantiinis viibivatel meditsiinitöötajatel tööle naasta enne karantiiniperioodi lõppu.

Tingimus on, et meedikul pole viimase 24 tunni jooksul esinenud palavikku, haiguse sümptomid on taandumas ning kuni täieliku tervenemiseni kantakse tööl respiraatorit.