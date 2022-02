Žirinovski sattus haiglasse tõsise kopsukahjustusega

Koroonaviirusega nakatunud Venemaa skandaalsel poliitikul Vladimir Žirinovskil on tõsine kopsukahjustus ja ta viidi haiglasse, teatas uudisteagentuur Interfax anonüümsele allikale viidates.

"Vladimir Volfovitš asub praegu koroonaviirusega kliinilises keskhaiglas," ütles olukorraga kursis olev inimene uudisteagentuurile.

Palvele kommenteerida sotsiaalmeedias levivaid teateid, et Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei (LDPR) liidril on kopsud kahjustatud 50–75 protsendi ulatuses, vastas allikas: "Jah, kopsukahjustus on tõsine."

"Vladimir Volfovitš töötab dokumentidega. Ta tunneb ennast normaalselt," ütles Interfaxile LDPR-i riigiduuma fraktsiooni aseesimees Vassili Vlassov.

Žirinovskit ei ole viimasel ajal avalikkuses näha olnud ning samuti ei ole ta sõna võtnud ka oma partei sotsiaalmeediakanalites, märkis Interfax.

Riigiduumas plaanitakse koroonaviiruse leviku tõttu veebruaris korraldada ainult istungisessioon, mis algaks 14. veebruaril. Praegu on suurem osa saadikuid oma valimisringkonnas. Samuti on vähendatud muid üritusi Vene parlamendis.