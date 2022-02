Kanada peaminister nimetas veoautoproteste vastuvõetamatuks

Trudeau kaitses Kanada parlamendis esinedes koroonapiiranguid, mis panid veoautosid riigi pealinna Ottawasse koonduma, vahendas BBC.

"Blokeerimised ja ebaseaduslikud demonstratsioonid on vastuvõetamatud ning need mõjutavad negatiivselt ärisid ja tootjaid," ütles Trudeau kolmapäeval. "Me peame andma endast kõik, et need lõppeksid." Ta sõnas, et meeleavaldajad püüavad blokeerida Kanada majandust, demokraatiat ja kaaskodanike igapäevaelu.

"See peab lõppema," rõhutas peaminister.

Meeleavaldused on Ottawas ja kahes USA-Kanada piiriületuskohas kestnud kaks nädalat.

Esmaspäevast blokeerisid veokijuhid maailma suurima mitme riigi kasutuses oleva rippsilla, mis asub USA-Kanada piiril ja mida läbib ligikaudu veerand kahe riigi vahelisest kaubaveost.

Ambassador Bridge ühendab Windsori ja Detroidi linnu ning selle sulgemise on kaubandusühendused hukka mõistnud. Piirkonna autotootjad teatasid, et on pidanud vähendama tootmist ja töötajate tunde, sest varuosadest on tekkinud puudus, tulenevalt kaubatee blokeerimisest. Valdkonna spetsialistide hinnangul võib see pikemas perspektiivis kaasa tuua koondamisi ja suurendada autode hindu tarbijatele.

Maailma suurim autotootja Toyota peatas tootmise kolmes Ontario tehases ja ettevõte teatas, et sel nädalal seal rohkem sõidukeid ei toodeta.

Ka Valge Maja on kutsunud üles proteste lõpetama, teatades, et need ohustavad autotööstust ja USA põllumajanduseksporti.

Samal ajal hoiatas Ottawa politsei, et protestijaid võidakse arreteerida ja süüdimõistmise korral jäävad nad oma töökohtadest ilma.

Ligikaudu 400 veoautot on endiselt Ottawa kesklinnas, kuhu need saabusid jaanuari lõpus. Politsei teatas kolmapäeval, et meeleavaldajaid võidakse süüdistada vara rikkumises, kuna nad takistasid kohalike elanike seaduslikku õigust oma vara kasutada.

Ottawa politsei hoiatas, et igaüks, kes tänavaid tõkestab või aitab teistel seda teha, võib korda saata kuriteo. Süüdimõistmise korral võidakse neilt sõidukid ära võtta ja keelata USA-sse siseneda.

Veokijuhid protesteerivad selle vastu, et Kanadasse saabudes peavad nad olema täielikult koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Ka on nad väljendanud vastumeelt koroonapasside ja maskikandmise kohustuse suhtes.