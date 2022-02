Ukraina kriis võib lõpetada vastuolulise Soome-Vene tuumaprojekti

Soome-Vene vastuolulist tuumaelektrijaama projekti Pyhäjokis tabas järjekordne tagasilöök, kohalik ehitusfirma müüs oma osaluse Venemaa suurfirmale. Soome aktsionärid kardavad nüüd, et Ukraina kriisi tõttu ei anna riik tuumajaamale ehitusluba.

Soome ja Venemaa firma Rosatom koostöös rajatav tuumaelektrijaam Hanhikivi 1 on juba varem rohkelt kriitikat ja keskkonnaaktivistide tähelepanu pälvinud. Tuumajaama ehituseks loodi energiafirma Fennovoima.

Fennovoima omandistruktuur seab tuumaprojekti tuleviku kahtluse alla. 66 protsenti firmast kuulub Soome firmale Voimaosakeyhtiö SF, ülejäänud osalus aga Venemaa Rosatomi tütarfirmale RAO Voima.

Kui Venemaa peaks Ukrainat ründama, siis Rosatom langeb suure tõenäosusega lääneriikide sanktsioonide alla.

Voimaosakeyhtiö SF osanike seas on ka kohalikud kommunaalfirmad. Lahti Energia investeeris projekti 15 miljonit eurot. Firma juhi Jouni Haikaraineni sõnul võib ettevõte investeeritud rahast ilma jääda, kui projekt ei realiseeru.

Hiljuti teatas ehitusfirma SRV, et müüb oma kahe protsendi suuruse osaluse Fennovoimas Rosatomile. Paljud Soome investorid tahavad samuti projektist lahkuda. Tehingu peab veel heaks kiitma majandusministeerium, teatas Yle.

Soome investorid tahavad tehingu kohta täpsemat informatsiooni.

"Soovime rohkem informatsiooni SRV tehingu kohta. Tahame teada, kas see võib mõjutada teiste aktsionäride positsiooni. Muretseme, et Rosatomi esindaja sisenemine Voimaosakeyhtiö otsustusprotsessidese mõjutab aktsionäride ligipääsu projektiga seotud informatsioonile," ütles Kaakon Energia juht Ari Saukkonen.

Saukkoneni sõnul jälgib ettevõte tähelepanelikult Ukraina kriisi mõju tuumajaamaprojektile. Tema sõnul arvestab Kaakon Energia, et valitsus ei anna projektile ehitusluba.

Voimaosakeyhtiö juhatuse esimees Timo Honkanen leiab, et projekt saab siiski valmis. "Kuni sanktsioonid ei realiseeru, siis ma usun, et see projekt viiakse lõpule," ütles Honkanen

Fennovoima eeldab, et tuumaelektrijaam peaks alustama ärilist tegevust 2029. aastal, viis aastat pärast esialgset tähtaega. Fennovoima hinnangul on ehitusluba võimalik saada 2022. aasta suveks. Tuumajaama ehitamine saab aga alata alles 2023. aasta suvel, teatas Yle.

Majandusministeerium peab veel hindama, kas tuumajaama ehitamiseks on olemas piisavalt oskusteavet ja kas see projekt on kasulik ühiskonnale.

"Kogemused näitavad, et ajakava planeerimisel tuleb olla ettevaatlik," ütles majandusministeeriumi energeetikaosakonna juht Riku Huttunen

Fennovoima projekt on seotud ka geopoliitikaga. Kaitseministeerium on palunud projektile julgeolekuhinnangut. Moskva aga soovib tõestada, et Vene tuumatehnoloogia vastab lääne standarditele.