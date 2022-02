Poola minister: Ukraina-Vene pingete lõpetamiseks on vaja poliitilist tahet

Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni (OSCE) eesistuja Poola välisminister Zbigniew Rau ütles, et Ukraina ja Venemaa vastasseisu lõpetamiseks peavad kõik osapooled näitama üles poliitilist tahet.

Rau külastas OSCE eesistujana neljapäeval Kiievit, vahendas Reuters.

OSCE, kuhu kuuluvad lisaks NATO liikmesriikidele ka Ukraina ja Venemaa, on vaadelnud alates 2014. aastast Ukraina jõudude ja separatistide konflikti Ida-Ukrainas Donbassis.

Ukraina ja selle lääne liitlased on mures, et Venemaa, kes on koondanud Ukraina piiride lähedale 100 000 sõjaväelast ning korraldab Valgevenega sõjalist õppust, kavandab konflikti laiendamist. Moskva eitab sellist kavatsust.

"Me oleme tõsiselt mures olukorra pärast Ukrainas ja selle ümbruses. Nii Donbassis kui ka seoses Venemaa kasvava sõjalise kohalolekuga Ukraina piiril ja Valgevenes," sõnas Rau Kiievis pressikonverentsil.

"Me teeme OSCE-s jätkuvalt kõik endast oleneva, kuid oma kohustuste täitmiseks ja kriisi täielikuks lõpetamiseks on vaja kõigi osapoolte poliitilist tahet ja kaasamist," lisas minister.

Rauga pressikonverentsil osalenud Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba süüdistas Venemaad OSCE vaatlejate töö takistamises ning Ukraina, Venemaa ja OSCE diplomaatilise foorumi ehk kolmepoolse kontaktgrupi töö saboteerimises.

"Keerulist olukorda ei saa lahendada keerulisi otsuseid langetamata ning seetõttu on OSCE-l võimatu selles protsessis jääda passiivselt neutraalseks," ütles ta.