Tallinn loodab Vanasadama trammiliini projekti valmis saada sügiseks

Pikalt ette valmistatud trammiliin on jõudnud eelprojektini ning Euroopa taasterahastust ehitamiseks 26 miljonit eurot saav projekt peaks esimeste ehitustöödeni jõudma selle aasta lõpus, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Tänavu juunis sõlmitakse hankeleping põhiprojekti koostamiseks ning see peaks valmima hiljemalt tänavu novembris, lisas Svet. "Loodame alustada ettevalmistatavate ehitustöödega selle aasta lõpus. Ehitusperiood on kavandatud kuni juunini 2024," lausus abilinnapea.

Eelprojekti koostades tehti palju ettepanekuid ning osa on läinud kasutusse, osa mitte. Siiani on lahendamata see, kuidas trammliin ületab Ahtri tänava, sest osa vajaminevast maast on Aqua Marina oma.

Sveti sõnul läbirääkimised käivad. "Eelprojekti kohaselt ületab trammitee osaliselt Ahtri 6B kinnistut ja kinnistu osaline omandamine selgub kokkuleppe käigus kinnistu omanikuga," lausus ta.

Aqua Marina juhatuse liige Antti Moppel ütles, et Tallinnale on omapoolne ettepanek tehtud.

"Trammitee toomiseks üle Ahtri tänava soovib Tallinna linn äralõiget Aqua Marina kinnistust. Oleme teinud enda ettepaneku, kuidas lahendada see küsimus kõigile osapooltele optimaalsete kuludega," ütles ta.

Kaubamaja ristmiku küsimus jäi lahenduseta

Eelprojektis tehti ettepanek tuua niinimetatud Kaubamaja ristmikul ehk Laikmaa ja Gonsiori tänava ristumispunktis jalakäijad praegusest tunnelist taas maa peale ristmikku ületama. Sveti sõnul jäi konkreetne lahendus leidmata.

"Oleme otsinud projekteerimise raames võimalust maapealsete ülekäiguradade rajamiseks Kaubamaja ristmikule. Eelprojekti staadiumis sellele küsimusele lahendust ei leitud, kuna ristmik on tugevalt koormatud lisaks muule liiklusele väga tiheda bussiliiklusega, mis suundub Viru bussiterminali," lausus Svet.

Seega trammiliini projektiga jalakäijaid maa alt välja ei tooda, kuid plaan jääb. Koos Kaubamaja ristmikuga tahetakse jalakäijate tunnelistest loobuda ka mujal Tallinna kesklinnas.

"Linna eesmärgiks on järg-järgult loobuda jalakäijate tunnelite kasutamisest – Balti jaama tunnelist saame loobuda peale Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimist, järgmisena muutub kasutuks Liivalaia tunnel – see juhtub peale Liivalaia tänava rekonstrueerimist, mis peaks lähiaastatel aset leidma. Jääme otsima lahendust ka Kaubamaja ristmikule ülekäiguradade loomiseks ning tuleme selle teema juurde hiljem eraldiseisvalt," rääkis Svet.

Üks muudatusettepanek puudutas ka Hobujaama tänavat, kus sooviti Hobujaama tänava muutmist jagatud ruumiks, kus jalakäijatel on võimalus tänavat ületada igas kohas, kus selleks võimalus. Vastusena ettepanekule märgiti eelprojekti arutelul, et jagatud ruumina saab kaaluda tänavat pärast busside seisuplatsi minema viimist.

Uus trammiliin ühendab Tallinnas tulevase Ülemiste ühisterminali ning Vanasadama piirkonna.

Vanasadama trammiliini marsruut eelprojekti seisuga. Autor/allikas: Tallinna LV

Vanasadama tramm kulgeb praeguse plaani järgi Ülemistelt mööda olemasolevat trammiteed Gonsiori tänavani, edasi mööda Gonsiori tänavat Laikmaa tänavani ning pärast Narva maantee ületamist Hobujaama tänavale. Seejärel suundub trammitee üle Ahtri tänava ning risti üle Laeva tänava Kuunari tänavale, mööda Kai tänavat A-terminalini, kust pöörab mööda Logi tänavat tagasi Rumbi tänavale ning jõuab piki Kursi tänavat Põhja puiesteele. Sealt liigub tramm Mere puiesteele ja jätkab teed olemasoleval trammiteel.