Vanasadama trammiliini ehitus lisab märtsis Tallinna uusi liikluspiiranguid

"Südalinna liikluses tuleb keeruline aeg. Märtsi esimesel täisnädalal algavad tööd Laikmaa tänaval suunaga Gonsiorist Narva maanteeni ja Gonsiori tänaval linnast väljuval suunal kuni Kivisilla tänavani. Märtsi keskpaigas alustame töödega ka sadamas Kai ja Kuunari tänavatel," rääkis abilinnapea Vladimir Svet esmaspäeval korraldatud pressikonverentsil.

Arvestades, et remont jätkub ka Jõe ja Pronksi tänaval, siis soovitas ta autojuhtidel seda piirkonda vältida. Mida paremini oma liikumismarsruute planeerida ja leida ümbersõiduteid, seda paremini saab teede sulgemise mõju leevendada, ütles Svet.

Abilinnapea soovitas kõigil juhtidel kasutada Waze'i mobiilirakendust, sest sinna läheb operatiivselt kogu info nii tööde kui ummikute kohta.

"Üldine soovitus on, kui minna kesklinna, siis tasub endalt küsida, kas sinna on vaja minna oma autoga või kas saab oma marsruuti muud moodi korraldada," rääkis Svet. Ilmselt tuleb juba sel kevadel ja suvel paljudel oma liikumisteed uuesti läbi mõelda, lisas ta.

Sveti sõnul püüab linnavalitsus veelgi vähendada ka kesklinna läbivat transiitliiklust.

Rääkides töödest sadama piirkonnas, ütles Svet, et seal vahelduvad liikluspiirangud tööde edenemisega pidevalt, kuid igal juhul püütakse tagada liikluse sujuvus sadamast ja sadamasse ka ehitustööde ajal.

Järgmisem muudatused kesklinna liikluses tulevad aprilli alguses, kui kinni pannakse ka Laikmaa tänava teine pool, suunaga Gonsiori tänava poole ja suletakse ka Hobujaama tänav.

Svet soovitas hakata jälgima veebiaadressi www.tallinn.ee/vanasadamatramm, kus avaldatakse kõik ehitusega seonduv liiklusinfo, sealhulgas ka ühistranspordiliinide ümbersõiduskeemid.

Lisaks lubas linnavalitsus korraldada ka eraldi infopäevad kohalikele elanikele ja ka kohtuda kohalike ettevõtetega, et selgitada ehituse mõju ning arutada selle vähendamise võimalusi.

Ka linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et autojuhte ootavad lähima pooleteise-kahe aasta jooksul ees keerulised ajad. Ta ütles, et linn püüdis kahte suurt ehitusprojekti (Jõe-Pronksi remonti ja Vanasadama trammiliini ehitust) hajutada, kuid see ei õnnestunud.

"Pean tunnistama, et plaanisime varem alustada, aga kuna mõlemad projektid on seotud välisrahastusega, vajalik oli riigihangete korraldamine, siis ei olnud tähtaegu võimalik ainult linnavalitsuse soovide järgi reguleerida. Seega mingil perioodil käivad linnas suured ehitustööd. Aga need mõlemad on möödapääsmatud," rääkis Kõlvart.

Kõlvart: tekib täiesti uus linnaruum

Kõlvart rääkis ka sellest, et Gonsiori, Laikmaa ja Hobujaama tänavate kaudu sadamasse ning sealt edasi Linnahalli juurde kulgema hakkava trammiliini ehitusega muudetakse laiemalt linnaruumi.

"Me ei räägi ainult uuest trammiliinist, vaid uuest linnaruumist, uuest kontseptsioonist," ütles Kõlvart. "Trammiliin ühendab kaks linnaväravat – sadama ja Rail Balticu terminali - ning loob selle teekonna kaudu uut linnarumi. See tähendab ka täiendavat haljastust, püsivaid rattateid ja rohkem ruumi jalakäijatele – kõike seda tahame kahe aastaga," lisas linnapea.

Sveti sõnul on plaan suurendada linnaruumis ühistranspordi osakaalu, aga selleks, et inimesed saaksid seda kasutada, peab linnas olema rohkem ruumi ka jalakäijatele.

Suurt muutust on oodata ka nn. Kaubamaja ristmikul, kus jalakäijad on plaanis taas maa peale tuua, märkis ta. Praegu saab ristmikku läbida maa-aluse tunneli kaudu.

Kokkuvõttes muutub liikumine mugavamaks mitte ainult trammiga sõitjatele, aga ka neile, kes liiguvad jala või rattaga, kinnitas Svet.

Kõlvart meenutas, et Tallinn kannab sel aastal Euroopa rohepealinna tiitlit: "See investeering on just rohepealinna ideede elluviimiseks. Jutt pole ainult trammist ja ühistranspordist, vaid eelkõige uuest linnaruumist ja uuest püsivast liikluskorraldusest."

Tema sõnul on linnavalitsus siiski arvestanud suurürituste korraldamisega lähemal kahel aastal ning eelkõige sel suvel toimuva noorte laulu- ja tantsupeoga.

Trammiliiklus avatakse 2024. aasta suvel

Ehitust koordineeriv AS Merko Ehitus projektijuht Tiit Joosti rääkis pressikonverentsil, et ettevõtte eesmärgiks 2024. aasta suvel trammiliikluse avamine, misjärel jätkuvad veel tööd teekatenditega, liikluskorralduse ja haljastuse vallas. Tööd peaks valmima 2025. aasta veebruaris.

Joosti sõnul toimuvad ehitustööd eri lõikudel eri aegadel, üksteisele järgnevalt ning alustatakse kommunikatsioonide ümberehitusega, kuna siin on vaja arvestada näiteks kütteperioodi ja gaasivarustuse vajadustega.

"Maa peal alustame trammirööbaste paigaldusega ja kontaktvõrgu ehitusega 2023. aasta lõpus ja 2024. aasta alguses ning samal ajal jätkame kõrvalolevate teede ehitusega," ütles Joosti. Tema sõnul näeb projekt erinevaid kivisillutusi ette kolme jalgpalliväljaku mahus, mis tuleb maha laduda ja mis seetõttu võtab palju aega.

Vanasadama trammiliiniga ühendatakse Vanasadam ja tulevane Rail Balticu Ülemiste reisiterminal. Tartu maantee trammiteele on kavas rajada pöörang vahetult enne Kivisilla tänavat, kust uus trammitee hargneks olemasolevast Maneeži tänava suunalisest trammiteest. Kivisilla tänavast alates on kavas ehitada uus trammitee Gonsiori, Laikmaa, Hobujaama, Ahtri, Laeva, Kuunari, Kai, Logi, Rumbi ja Kursi tänavale ning Mere ja Põhja puiesteele ning ühendada see olemasoleva Kopli-suunalise trammiteega.

2,5 kilomeetri pikkuse trammitee rajamisse panustab 26 miljonit eurot Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu. Trammitee rajamist kaasrahastab Euroopa Liit, kuna see on osa Rail Balticu kiirraudtee ja seda toetava taristu rajamise projektist.