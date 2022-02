Soome sõlmis lepingu USA hävituslennukite ostmiseks

Soome teatas detsembris, et vahetab välja oma senised F/A-18 hävitajad 64 varghävitaja F-35 vastu. Tehingu maksumus on 9,4 miljardit dollarit ehk 8,2 miljardit eurot.

"See on järjekordne selge märk sellest, kui tõsiselt on Soome kogu aeg suhtunud oma riigi kaitsesse," ütles Soome USA suursaadik Mikko Hautala. "See on osa meie pikaajalisest plaanist ning sel pole mingit pistmist praeguse olukorraga." Oma avalduses ei kommenteerinud ta hävituslennukite tehingu allkirjastamist.

Kui NATO on Venemaaga seotud pingete tõttu oma idatiiba tugevdamas, siis Soomel pole endiselt plaani NATO-ga liituda, ütles välisminister Pekka Haavisto jaanuaris. Siiski ostab Soome NATO-ga ühilduvat sõjavarustust, mis võimaldab tihedamalt koostööd teha.

F-35 hävitajad on plaanis Soomes järk-järgult kasutusele võtta alates 2027. aastast. F/A-18 hävitajate kasutusaeg lõpeb 2030. aastal ja etapiti hakatakse neid kasutuselt maha võtma 2025. aastast.

Uued hävitajad on kõige kallim relvaost Soome ajaloos. Üks F-35 maksab vähemalt 120 miljonit dollarit.