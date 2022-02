Ratas tõstatab küsimuse kütuseaktsiisi langetamisest

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et partei on koostamas inflatsiooni tõrje plaani ning algatab valitsuses arutelu kütuseaktsiisi alandamiseks.

"Ma arvan, et me täna peaksime tõsiselt mõtlema ka inflatsiooni tõrje plaanile. Hinnad tõusevad. Kütusejaamades hinnad tõusevad. Ja väga suure tõenäosusega see ei ole lühiajaline. Kui me näeme sellist hinnarallit siin kütusejaamades edasi, siis tuleb ka tulla selle juurde läbi riigi eelarvestrateegia, mis puudutab kütuse aktsiisipoliitikat, käibemaksupoliitikat," lausus Ratas.

"Ma võtsin täna välja, mis tähendab suurusjärgus ütleme riigimaksud, kui võtta maksude osakaal 95E kütuse puhul, siis see on 51,5 protsenti ja diisli puhul suurusjärgus 41,7 protsenti. Me oleme diisli aktsiisi ju langetanud, seda tegi eelmine koalitsioon ja tänane koalitsioon on seda nüüd pikendanud. Kui see nii jätkub, siis minu meelest tuleb ka aktsiisipoliitika üle vaadata, käibemaksupoliitika üle vaadata," lisas Ratas.

Ratase sõnul paneb Keskerakond lähinädalatel kokku oma plaani inflatsiooni tõrjumiseks ning esitab need arutamiseks koalitsioonipartnerile.