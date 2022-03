Keskerakond soovib hinnatõusude leevendamiseks töörühma moodustamist

"Me oleme vastavad esialgsed ettepanekud koalitsioonipartnerile edastanud. Eks me peame seda koalitsioonis arutama," ütles Ratas reedel ERR-ile. "Meie ettepanek koalitsioonipartnerile on see, et teha ühine töögrupp, mis lähiajal töötaks välja lahendused, mis aitaks kütusehindade tõusu leevendada. Kindlasti üks kõige kiiremaid meetmeid oleks näiteks aktsiis[i langetamine]," lisas ta.

Ratas meenutas, et lisaks transpordi kallinemisele tähendab kütusehinna kasv ka teiste toodete hinnatõusu.

"Ja kindlasti me peame vaatama ka seda, et me taaskord ei kaotaks konkurentsis teiste Balti riikidega," lisas Ratas. "Me peame vaatama oma diisli või bensiini hinnataset võrdluses teiste riikidega, et tarbimine ei läheks Eestist ära, et me suudaksime olla konkurentsis lähiriikidega, eeskätt Balti riikide ja Poolaga," rääkis Keskerakonna esimees.

"Nii et selles osas ma arvan, et me mingeid muutusi vajaksime ja üks kiire muutus kütuse puhul on alati aktsiisilangetus. Aga need tuleb koalitsioonipartneritega läbi töötada ja leida parimad lahendused," tõdes Ratas.

Keskerakonna esimees hoidus siiski oma ettepanekuid täpsustamast, öeldes, et eelkõige on need vaja koalitsioonipartneriga läbi rääkida: "Veelkord - neid teemasid tuleb kõigepealt koalitsiooni sees arutada, et leida siis see ühine tunnetus, mida me suudame teha."

Ainus arvnäitaja, mille Ratas välja tõi, oli toimetulekutoetuse piir, mida tema hinnangul tuleks tõsta vähemalt 200 euroni: "Igal juhul ma arvan, et me ei saa üle ega ümber riskirühmade hakkama saamisest. See tähendab toimetulekutoetuse piiri tõstmist - ma arvan, et alla 200 euro ei ole siin hetkel mõtet rääkida." Praegune esimese pereliikme toimetulekutoetuse piir 150 eurot.

Ratas sõnul esitas ta oma esialgsed ettepanekud juba 21. veebruaril, kuid Venemaa agressioon Ukrainas on seganud ka Eesti sisepoliitikat, mistõttu ei ole seni seda teemat jõutud arutada. "Eks see on natukene neid teemasid muutnud. Aga see ei tähenda seda, et toimetuleku ja inflatsiooniteemad on täiesti ära kadunud, kindlasti tegeleme nendega edasi lähiajal," lubas Keskerakonna esimees.

Ratas ütles 22. veebruaril Vikerraadio saates "Uudis +", et partei on koostamas inflatsiooni tõrje plaani ning algatab valitsuses arutelu kütuseaktsiisi alandamiseks.